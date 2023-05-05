Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal 'yeniden' dedi! Lalin ve Leyla adındaki 2 kız çocuğunun ardından bomba haber: "Teker teker..."
Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal 'yeniden' dedi! 2 kız çocuğunun ardından bomba haber geldi. Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir süredir herhangi bir film veya dizi projesinde ter almıyordu. Eşi Sinem Kobal ise son olarak 2017 yılında kamera karşısına geçmişti. Ünlü çift Etiler'de bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı. Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal müjdeli haberi duyurdu.
Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal 'yeniden' dedi! Lalin ve Leyla adındaki 2 kız çocuğunun ardından bomba haber geldi.
Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz hafta Etiler'de görüntülenmişti. Ramazan Bayramı'nda kızlarıyla vakit geçirdiklerini belirten ünlü isim, "Bayram güzel geçti. Lalin'i bir yerlere götürdük ve onu eğlendirdik. Bu bayram büyüklerimizle değil, küçüklerimizle ilgilendik. Lalin'in bayram hediyesi doğa ve yağmurda yürüyüş yapmak oldu" demişti.
"SİNEM DE EKRANLARI ÖZLEDİ"
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve tüm vaktini çocuklarıyla geçiren eşi Sinem Kobal'ın ekranlara dönüp dönmeyeceği ile ilgili soruları cevaplayan İmirzalıoğlu, "Sinem de özledi. Ailece ekranlara yaklaşacağız yakında" ifadelerini kullanmıştı.
"SENARYO OKUMALARINA BAŞLADIM"
Ünlü çift, önceki gece Etiler'de bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı. İmirzalıoğlu, "Çocuklar iyiler, büyüyorlar. Şu an net bir şey yok ama senaryo okumalarına başladık. İnşallah önümüzdeki dönemde güzel haberler veririm sizlere" açıklamasını yaptı. Basın mensuplarının "Beraber bir proje mi yapacaksınız?" sorusu üzerine gülen yakışıklı oyuncu, "Teker teker bir dönelim de beraber de olur inşallah" karşılığını verdi.
'77 MİLYON TL'LİK EV' SORUSU!
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, "Beykoz'daki ünlü bir siteden ev aldıkları" haberleri hakkında ise konuşmak istemedi. Gazetecilere teşekkür eden ikili, araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu.