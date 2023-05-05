Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal 'yeniden' dedi! Lalin ve Leyla adındaki 2 kız çocuğunun ardından bomba haber: "Teker teker..."

"SENARYO OKUMALARINA BAŞLADIM"

Ünlü çift, önceki gece Etiler'de bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı. İmirzalıoğlu, "Çocuklar iyiler, büyüyorlar. Şu an net bir şey yok ama senaryo okumalarına başladık. İnşallah önümüzdeki dönemde güzel haberler veririm sizlere" açıklamasını yaptı. Basın mensuplarının "Beraber bir proje mi yapacaksınız?" sorusu üzerine gülen yakışıklı oyuncu, "Teker teker bir dönelim de beraber de olur inşallah" karşılığını verdi.