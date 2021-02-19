Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal kızları Lalin ile ilk tatil için kolları sıvadı! Bu kez rota Bodrum...

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal kızları Lalin ile ilk tatil için kolları sıvadı! Her yaz ulaşım zorluğu nedeniyle genellikle mahremiyetine önem veren ünlü isimlerin uğrak noktası olan Marmaris'in Selimiye bölgesinde tuttukları evi tercih eden Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, bu yaz kızları Lalin için merkezi bir yer tercih ederek rotayı Bodrum'a çevirdi.

19.02.2021 12:14 - Son Güncelleme: 19.02.2021 12:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





