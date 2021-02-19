Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal kızları Lalin ile ilk tatil için kolları sıvadı! Bu kez rota Bodrum...
Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal kızları Lalin ile ilk tatil için kolları sıvadı! Her yaz ulaşım zorluğu nedeniyle genellikle mahremiyetine önem veren ünlü isimlerin uğrak noktası olan Marmaris'in Selimiye bölgesinde tuttukları evi tercih eden Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, bu yaz kızları Lalin için merkezi bir yer tercih ederek rotayı Bodrum'a çevirdi.
19.02.2021 12:14
- Son Güncelleme: 19.02.2021 12:58
BU KEZ ROTA BODRUM...
Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal kızları Lalin ile ilk tatil için kolları sıvadı. 2016'da evlenen ve mutluluklarını geçtiğimiz ekim ayında doğan kızları Lalin'le katlayan Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, yaz tatili için hazırlıklara başladı.
her yazı Selimiye'de tuttukları evde geçiren çift, bu kez kontratı yenilemedi. İddiaya göre çift, gelecek yazı Bodrum'da geçirmeye karar vermiş.
KİRALIK EV ARIYOR
Marmaris'in Selimiye bölgesi, zor ulaşımı nedeniyle genellikle mahremiyetine önem veren ünlü isimler tarafından tercih ediliyor. Ancak ulaşım zorluğu genç anne Sinem Kobal'ı endişelendirdiğinden, çift Selimiye yerine daha merkezi sayılan Bodrum'a geçmeyi tercih etmiş.
Ekim ayında Lalin'i kucağına alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızları Lalin'in kime benzediği merak konusu. Kenan İmirzalıoğlu, kızıyla ilgili "Genel olarak annesine benziyor ama içerden bir Kenan bakıyor" demişti.
İşte Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın çocukluk hali...