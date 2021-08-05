Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal ilk kez yakalandı anında yüzler düştü! Ne yaptılarsa olmadı görüntülendiler
Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ve Ekim ayında annelik duygusunu yaşayan Sinem Kobal tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Kısa sürede verdiği doğum kiloları ile gündemden düşmeyen Kobal, ayna karşısında verdiği bikinili pozlarla adından söz ettirmişti kısa bir süre önce. Ünlü çift bu kez de çıktıkları tatilde görüntülendi. Barış Falay ve eşi Esra Ronabar'la vakit geçiren çiftin, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince morali bozuldu.
05.08.2021 08:52
- Son Güncelleme: 05.08.2021 08:52