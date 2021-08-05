Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal ilk kez yakalandı anında yüzler düştü! Ne yaptılarsa olmadı görüntülendiler

İmirzalıoğlu, ilerleyen saatlerde kendilerini çeken gazetecileri görünce masadakilere, "Bizi çekiyorlar" diyerek, uyarıda bulundu. Hep birlikte kendilerini çeken muhabirlere bakan dörtlü, mekan çalışanlarına bir şeyler söyleyerek, yemeklerine devam ederken, bir anda morallerinin bozulduğu görüldü.