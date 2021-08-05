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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal ilk kez yakalandı anında yüzler düştü! Ne yaptılarsa olmadı görüntülendiler

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal ilk kez yakalandı anında yüzler düştü! Ne yaptılarsa olmadı görüntülendiler

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan ve Ekim ayında annelik duygusunu yaşayan Sinem Kobal tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Kısa sürede verdiği doğum kiloları ile gündemden düşmeyen Kobal, ayna karşısında verdiği bikinili pozlarla adından söz ettirmişti kısa bir süre önce. Ünlü çift bu kez de çıktıkları tatilde görüntülendi. Barış Falay ve eşi Esra Ronabar'la vakit geçiren çiftin, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince morali bozuldu.

05.08.2021 08:52 - Son Güncelleme: 05.08.2021 08:52
Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal ilk kez yakalandı anında yüzler düştü! Ne yaptılarsa olmadı görüntülendiler

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal, önceki gün Alaçatı'da görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal ilk kez yakalandı anında yüzler düştü! Ne yaptılarsa olmadı görüntülendiler

Barış Falay ve eşi Esra Ronabar'la vakit geçiren çiftin, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince morali bozuldu.

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal ilk kez yakalandı anında yüzler düştü! Ne yaptılarsa olmadı görüntülendiler

İmirzalıoğlu, ilerleyen saatlerde kendilerini çeken gazetecileri görünce masadakilere, "Bizi çekiyorlar" diyerek, uyarıda bulundu. Hep birlikte kendilerini çeken muhabirlere bakan dörtlü, mekan çalışanlarına bir şeyler söyleyerek, yemeklerine devam ederken, bir anda morallerinin bozulduğu görüldü.

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal ilk kez yakalandı anında yüzler düştü! Ne yaptılarsa olmadı görüntülendiler

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz aylarda anne olmuştu. Mutlu evliliklerini çocukla taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti kızlarına Lalin ismini vermişlerdi.

Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal ilk kez yakalandı anında yüzler düştü! Ne yaptılarsa olmadı görüntülendiler

Sinem Kobal, tatilde ayna karşısında çektiği fotoğraflarını "Yaz" notuyla paylaştı.