Kenan İmirzalıoğlu sordu, Kim Milyoner Olmak İster'de Yeşilçam rüzgarı esti! Neşeli Günler, Münir Özkul ve Adile Naşit...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile yine izleyicisini ekran başına kilitledi. Milyoner son bölümünde Yeşilçam rüzgarı istedi. Bir yarışmacıya Neşeli Günler filmi ile ilgili sorulan "Neşeli Günler adlı filmde Münir Özkul ve Adile Naşit'in canlandırdığı, turşu ve turşu suyunun iyisi konusunda kavga eden karakterlerin adları nelerdir?" sorusu geceye damgasını vurdu. İşte o anlar...
27.08.2022 01:49 - Son Güncelleme: 27.08.2022 02:00
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran ''Neşeli Günler'' sorusu | VİDEO
Milyoner son bölümünde Yeşilçam rüzgarı istedi.
Bir yarışmacıya Neşeli Günler filmi ile ilgili sorulan "Neşeli Günler adlı filmde Münir Özkul ve Adile Naşit'in canlandırdığı, turşu ve turşu suyunun iyisi konusunda kavga eden karakterlerin adları nelerdir?" sorusu geceye damgasını vurdu.