Kenan İmirzalıoğlu sordu, Kim Milyoner Olmak İster’de Yeşilçam rüzgarı esti! Neşeli Günler, Münir Özkul ve Adile Naşit...

Bir yarışmacıya Neşeli Günler filmi ile ilgili sorulan "Neşeli Günler adlı filmde Münir Özkul ve Adile Naşit'in canlandırdığı, turşu ve turşu suyunun iyisi konusunda kavga eden karakterlerin adları nelerdir?" sorusu geceye damgasını vurdu.