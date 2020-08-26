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Kenan İmirzalıoğlu otomobil hırsızlarının kurbanı oldu! 500 bin TL’ye aldığı minibüsü...

Şu sıralar bebek sevinci yaşayan Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu, otomobil hrsızlarının kurbanı oldu. Kenan İmirzalıoğlu 2018'de 500 bin TL'ye GMC marka bir minibüs almıştı. Aracı geçtiğimiz günlerde görüntüleyen muhabirler bir detayı fark etti. Markanın kırmızı renkteki logosu farklıydı. Üzerindeki parça sökülmüştü. Kenan İmirzalıoğlu'nun bu tür otomobil parçalarını toplayan hırsızların kurbanı olduğu ortaya çıktı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve ünlülerin araçları...

26.08.2020 14:16 - Son Güncelleme: 26.08.2020 14:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





