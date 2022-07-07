Kenan İmirzalıoğlu okuyunca herkes 'Rize' sandı! 50.000 TL'lik 'Çay' sorusu cevabıyla birçok kişiyi şaşkına çevirdi
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde 50.000 TL değerindeki "Çay, hangi ilin ilçesidir?" sorusu geceye damgasını vurdu. Yarışmacı soruya 'Rize' yanıtını verirken doğrusunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan o anlar ve yeni bölümden kareler...
07.07.2022 01:29 - Son Güncelleme: 07.07.2022 01:48
Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde 50.000 TL değerindeki "Çay, hangi ilin ilçesidir?" sorusu tüm dikkatleri üzerine topladı.
İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan o anlar ve yeni bölümden kareler...