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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu okuyunca herkes 'Rize' sandı! 50.000 TL'lik 'Çay' sorusu cevabıyla birçok kişiyi şaşkına çevirdi

Kenan İmirzalıoğlu okuyunca herkes 'Rize' sandı! 50.000 TL'lik 'Çay' sorusu cevabıyla birçok kişiyi şaşkına çevirdi

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde 50.000 TL değerindeki "Çay, hangi ilin ilçesidir?" sorusu geceye damgasını vurdu. Yarışmacı soruya 'Rize' yanıtını verirken doğrusunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan o anlar ve yeni bölümden kareler...

07.07.2022 01:29 - Son Güncelleme: 07.07.2022 01:48
Kenan İmirzalıoğlu okuyunca herkes ’Rize’ sandı! 50.000 TL’lik ’Çay’ sorusu cevabıyla birçok kişiyi şaşkına çevirdi

Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde 50.000 TL değerindeki "Çay, hangi ilin ilçesidir?" sorusu tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Kenan İmirzalıoğlu okuyunca herkes ’Rize’ sandı! 50.000 TL’lik ’Çay’ sorusu cevabıyla birçok kişiyi şaşkına çevirdi

Yarışmacı soruya 'Rize' yanıtını verirken doğrusunu duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.

Kenan İmirzalıoğlu okuyunca herkes ’Rize’ sandı! 50.000 TL’lik ’Çay’ sorusu cevabıyla birçok kişiyi şaşkına çevirdi

DOĞRU CEVAP: A) Afyonkarahisar

Kenan İmirzalıoğlu okuyunca herkes ’Rize’ sandı! 50.000 TL’lik ’Çay’ sorusu cevabıyla birçok kişiyi şaşkına çevirdi

İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan o anlar ve yeni bölümden kareler...

Kenan İmirzalıoğlu okuyunca herkes ’Rize’ sandı! 50.000 TL’lik ’Çay’ sorusu cevabıyla birçok kişiyi şaşkına çevirdi
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