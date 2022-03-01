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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu, Necati Şaşmaz, Hülya Avşar... Varlıkları dudak uçuklatıyor! İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

Kenan İmirzalıoğlu, Necati Şaşmaz, Hülya Avşar... Varlıkları dudak uçuklatıyor! İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

Kenan İmirzalıoğlu, Necati Şaşmaz, Hülya Avşar... Varlıkları dudak uçuklatıyor! Ülkenin çeşitli bölgelerinde gayrimenkul ve toprak satın alan ünlüler, yurt dışında edindikleri gayrimenkulleriyle de dikkat çekiyor. İşte Necati Şaşmaz, Kenan İmirzalıoğlu, Hülya Avşar gibi ünlü isimlerin gayrimenkulleri...

01.03.2022 17:23 - Son Güncelleme: 01.03.2022 17:23
Kenan İmirzalıoğlu, Necati Şaşmaz, Hülya Avşar... Varlıkları dudak uçuklatıyor! İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

İŞTE GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÜNLÜLER...

Kenan İmirzalıoğlu, Necati Şaşmaz, Hülya Avşar... Ünlülerin varlıkları dudak uçuklatıyor!

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Kenan İmirzalıoğlu, Necati Şaşmaz, Hülya Avşar... Varlıkları dudak uçuklatıyor! İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

KENAN İMİRZALIOĞLU
Eski binaları restorasyon yaparak yenileyen Kenan İmirzalıoğlu, son olarak Tekirdağ Çerkezköy'den 10 dönüm arazi satın aldı.

Kenan İmirzalıoğlu, Necati Şaşmaz, Hülya Avşar... Varlıkları dudak uçuklatıyor! İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

NECATİ ŞAŞMAZ

Necati Şaşmaz İstanbul'da 2 milyon 600 bin dolar ödeyerek rezidans daire satın aldı. Oyuncunun, Ataşehir Konutları projesinde 50 dairesi, Şişli Bomanti'de yer alan projede 18 rezidans dairesi, 1 süpermarketi ve çok sayıda arsa yatırımı bulunuyor.

Kenan İmirzalıoğlu, Necati Şaşmaz, Hülya Avşar... Varlıkları dudak uçuklatıyor! İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar yatırımlarını arsa ve gayrimenkul üzerine yaptı. Avşar'ın İstanbul, Bodrum, Ayvalık, Londra'da gayrimenkulleri, İstanbul-Riva'da 900 dönüm arazisi bulunuyor.

Kenan İmirzalıoğlu, Necati Şaşmaz, Hülya Avşar... Varlıkları dudak uçuklatıyor! İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

YILDIZ TİLBE

Yıldız Tilbe, İstanbul'da lüks markalı konut projelerinden 3 daire sahibi. İzmir'de de gayrimenkul yatırımı yapan ünlü ismin burada 1 çiftlik, 2 kışlık ev ve çok sayıda arazi yatırımı yaptığı biliniyor.

Kenan İmirzalıoğlu, Necati Şaşmaz, Hülya Avşar... Varlıkları dudak uçuklatıyor! İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

SEDA SAYAN
Seda Sayan'ın İstanbul'da 30 dairesi ve dükkanı bulunuyor. Londra ve Miami'de de evleri olan Sayan'ın Bodrum'da 3 villası bulunurken aylık toplam kira gelirinin ise 500 bin lira olduğu belirtiliyor.

Kenan İmirzalıoğlu, Necati Şaşmaz, Hülya Avşar... Varlıkları dudak uçuklatıyor! İşte gayrimenkul zengini ünlüler...

EMRAH

Emrah'ın 100'e yakın gayrimenkulü olduğu tahmin ediliyor. Sanatçının sahibi olduğu gayrimenkullerden her ay 250 bin dolar gelir elde ettiği söyleniyor.

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