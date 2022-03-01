Kenan İmirzalıoğlu, Necati Şaşmaz, Hülya Avşar... Varlıkları dudak uçuklatıyor! İşte gayrimenkul zengini ünlüler...
Kenan İmirzalıoğlu, Necati Şaşmaz, Hülya Avşar... Varlıkları dudak uçuklatıyor! Ülkenin çeşitli bölgelerinde gayrimenkul ve toprak satın alan ünlüler, yurt dışında edindikleri gayrimenkulleriyle de dikkat çekiyor. İşte Necati Şaşmaz, Kenan İmirzalıoğlu, Hülya Avşar gibi ünlü isimlerin gayrimenkulleri...
01.03.2022 17:23 - Son Güncelleme: 01.03.2022 17:23
İŞTE GAYRİMENKUL ZENGİNİ ÜNLÜLER...
Kenan İmirzalıoğlu, Necati Şaşmaz, Hülya Avşar... Ünlülerin varlıkları dudak uçuklatıyor!
KENAN İMİRZALIOĞLU
Eski binaları restorasyon yaparak yenileyen Kenan İmirzalıoğlu, son olarak Tekirdağ Çerkezköy'den 10 dönüm arazi satın aldı.
NECATİ ŞAŞMAZ
Necati Şaşmaz İstanbul'da 2 milyon 600 bin dolar ödeyerek rezidans daire satın aldı. Oyuncunun, Ataşehir Konutları projesinde 50 dairesi, Şişli Bomanti'de yer alan projede 18 rezidans dairesi, 1 süpermarketi ve çok sayıda arsa yatırımı bulunuyor.
HÜLYA AVŞAR
Hülya Avşar yatırımlarını arsa ve gayrimenkul üzerine yaptı. Avşar'ın İstanbul, Bodrum, Ayvalık, Londra'da gayrimenkulleri, İstanbul-Riva'da 900 dönüm arazisi bulunuyor.