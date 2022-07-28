Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de sordu! 200 bin TL değerindeki 'tavuk ayağı' sorusu: Duyan telefona sarıldı
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in son bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen 200.00 TL değerindeki "Tavuk ayağı yemek deyimi ne anlama gelir?" sorusu geceye damgasını vurdu. Ekranları başındaki izleyiciler doğru cevabı bulmak için hemen telefonlarını ellerine aldı. Peki, 'Tavuk ayağı yemek' deyimi ne anlama geliyor? İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran 200.000 TL değerindeki o soru ve cevabı...
28.07.2022 01:27 - Son Güncelleme: 28.07.2022 01:35
Milyoner'in son bölümünde bir yarışmacıya yöneltilen "Tavuk ayağı yemek deyimi ne anlama gelir?" sorusu geceye damgasını vurdu.