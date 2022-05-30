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Kenan İmirzalıoğlu kendi okuduğu sorunun cevabı oldu! Kim Milyoner Olmak İster'de yüzleri güldüren anlar

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü yine ilgiyle takip edildi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde yüzleri gülümseten dikkat çeken bir soru soruldu. İdil Aybala Esmer isimli genç yarışmacıya sorulan "Sinemada Yandım Ali, Akrep Celal, Cingöz Recai, Cevher ve Devran adlı karakterleri canlandıran oyuncu kimdir?" sorusu Kenan İmirzalıoğlu'nu da gülümsetti. Çünkü söz konusu sorunun cevabı İmirzalıoğlu'nun ta kendisiydi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de İdil Aybala Esmer'e sorulan soru ve Kenan İmirzalıoğlu'nu gülümseten o anlar...

30.05.2022 01:19 - Son Güncelleme: 30.05.2022 01:23
Kenan İmirzalıoğlu kendi okuduğu sorunun cevabı oldu! Kim Milyoner Olmak İster’de yüzleri güldüren anlar

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü, milyonları ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kenan İmirzalıoğlu kendi okuduğu sorunun cevabı oldu! Kim Milyoner Olmak İster’de yüzleri güldüren anlar

Fenomen bilgi yarışmasının yayınlanan son bölümünde yüzleri gülümseten dikkat çeken bir soru soruldu.

Kenan İmirzalıoğlu kendi okuduğu sorunun cevabı oldu! Kim Milyoner Olmak İster’de yüzleri güldüren anlar

İdil Aybala Esmer isimli genç yarışmacıya sorulan "Sinemada Yandım Ali, Akrep Celal, Cingöz Recai, Cevher ve Devran adlı karakterleri canlandıran oyuncu kimdir?" sorusu Kenan İmirzalıoğlu'nu da gülümsetti.

Kenan İmirzalıoğlu kendi okuduğu sorunun cevabı oldu! Kim Milyoner Olmak İster’de yüzleri güldüren anlar

Çünkü İmirzalıoğlu, kendi okuduğu sorunun cevabı oldu!

Kenan İmirzalıoğlu kendi okuduğu sorunun cevabı oldu! Kim Milyoner Olmak İster’de yüzleri güldüren anlar

İşte Milyoner'deki o soru ve yeni bölümden kareler;

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