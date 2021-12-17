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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu kayınpederinin kopyası! Damat kayınbabasının suyundan meğer Sinem Kobal'ın babası...

Kenan İmirzalıoğlu kayınpederinin kopyası! Damat kayınbabasının suyundan meğer Sinem Kobal'ın babası...

34 yaşındaki, güzel oyuncu Sinem Kobal geçtiğimiz aylarda ilk çocuğu Lalin'i kucağına alarak anne oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti Lalin'le arayı açmadı. Şimdilerde ikinci çocuklarını bekliyorlar. Öte yandan Sinem Kobal sosyal medyada da oldukça aktif. En az Sinem Kobal kadar aktif biri daha var o da annesi Nuray Kobal. Sinem Kobal'ın annesi kızı kadar sosyal medyada aktifken babası tamamen uzak. Sinem Kobal'ın babasının gençliğine ait fotoğraf sosyal medyada patladı. Nedeni ise eşi Kenan İmirzalıoğlu'na olan inanılmaz benzerliği. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.

17.12.2021 16:25 - Son Güncelleme: 17.12.2021 16:34
Kenan İmirzalıoğlu kayınpederinin kopyası! Damat kayınbabasının suyundan meğer Sinem Kobal’ın babası...

Taze anne Sinem Kobal şu sıralar oldukça gündemde. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu'yla hayatını birleştiren Sinem Kobal, geçtiğimiz yıl ilk kez annelik hissini yaşamıştı.

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Kenan İmirzalıoğlu kayınpederinin kopyası! Damat kayınbabasının suyundan meğer Sinem Kobal’ın babası...

Sinem Kobal'ın babasının yıllar öncesine ait bir fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Nedeni ise damadı Kenan İmirzalıoğlu'na olan benzerliği. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.

Kenan İmirzalıoğlu kayınpederinin kopyası! Damat kayınbabasının suyundan meğer Sinem Kobal’ın babası...

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Kenan İmirzalıoğlu kayınpederinin kopyası! Damat kayınbabasının suyundan meğer Sinem Kobal’ın babası...
Kenan İmirzalıoğlu kayınpederinin kopyası! Damat kayınbabasının suyundan meğer Sinem Kobal’ın babası...
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