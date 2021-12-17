Kenan İmirzalıoğlu kayınpederinin kopyası! Damat kayınbabasının suyundan meğer Sinem Kobal'ın babası...
34 yaşındaki, güzel oyuncu Sinem Kobal geçtiğimiz aylarda ilk çocuğu Lalin'i kucağına alarak anne oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti Lalin'le arayı açmadı. Şimdilerde ikinci çocuklarını bekliyorlar. Öte yandan Sinem Kobal sosyal medyada da oldukça aktif. En az Sinem Kobal kadar aktif biri daha var o da annesi Nuray Kobal. Sinem Kobal'ın annesi kızı kadar sosyal medyada aktifken babası tamamen uzak. Sinem Kobal'ın babasının gençliğine ait fotoğraf sosyal medyada patladı. Nedeni ise eşi Kenan İmirzalıoğlu'na olan inanılmaz benzerliği. İşte başta Sinem Kobal olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.
17.12.2021 16:25
- Son Güncelleme: 17.12.2021 16:34
Taze anne Sinem Kobal şu sıralar oldukça gündemde. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu'yla hayatını birleştiren Sinem Kobal, geçtiğimiz yıl ilk kez annelik hissini yaşamıştı.