Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ'a Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan olay sözler! 'Pırt' göndermesiyle ağızlar açık kaldı: "Yataktan..."
Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ'a Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan olay sözler! 'Pırt' göndermesiyle ağızlar açık kaldı. Katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalara imza atan Kadir Doğulu, Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ hakkında kurduğu cümlelerle gündeme bomba gibi düştü. "Onların yataktan Kenan ve Kıvanç olarak kalktıklarını düşünüyorum" diyen Kadir Doğulu 'pırt' göndermesiyle herkesi şaşkına çevirdi.
05.04.2023 13:35 - Son Güncelleme: 05.04.2023 13:39
"YATAKTAN KALKTIKLARINDA..."
Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ'a Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'dan olay sözler! 'Pırt' göndermesiyle ağızlar açık kaldı.
2016 yılında Neslihan Atagül ile evlenen Kadir Doğulu ilginç açıklamaları ile sık sık gündeme geliyor. 40 yaşındaki Doğulu, 48 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ve 39 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ hakkında kurduğu cümlelerle gündeme bomba gibi düştü.
Kadir Doğulu'nun açıklamasının ardından bir dönem Ezel dizisinde birlikte rol alan Kenan İmirzalıoğlu ile Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar önceki halleri yeniden gündem oldu.