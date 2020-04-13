Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'ın evi bakın neredeymiş! Yakın arkadaşı Cansu Dere de bir alt sokağında...

Bu isimlerin başında da ünlüler geçiyor. Cansu Dere, Pınar Altuğ gibi ünlülerin evleri merak konusu olurken içlerinde en çok ilgi gören isim Kenan İmirzalıoğlu ile Sinam Kobal çiftinin evleri oldu. İşte ünlülerin evleri...