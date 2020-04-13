Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'ın evi bakın neredeymiş! Yakın arkadaşı Cansu Dere de bir alt sokağında...
Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu...18 Haziran 1974 yılında Ankara ilinin Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde dünyaya geldi. 12 yaşına kadar köyde yaşadı. Orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, yüksek öğrenimini ise İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde bitirdi. 1997 yılında Best Model of Turkey'nin elemelerine katılıp ve 4000 kişinin arasından ilk 20'ye seçilmiş, sonra da Türkiye Finalinde birinci seçilmiştir. Daha sonra birinci olduğu için Best Model of The World'e katılmış, birinci olmuş ve ilk defa bir Türk Erkeği Best Model of The World olmuştur. "Deli Yürek" adlı dizide canlandırdığı "Yusuf Miroğlu" karakteriyle yıldızı parlayan karizmatik oyuncu, Ezel dizisi ile de ününe ün kattı. 2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile evlenen Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun evi ve nerede oturduğu merak konusu oldu. İşte geçtiğimiz Eylül ayında Kobal'ın yakın arkadaşı Cansu Dere'nin de taşındığı semt...
13.04.2020 20:05
- Son Güncelleme: 13.04.2020 20:11
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