Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal harıl harıl ev arıyor! 2 çocukla eve sığamadılar 150 milyon TL'yi gözden çıkardılar
Kenan İmirzalıoğlu ile güzel eşi Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girmiş, 2020 yılında ilk çocukları Lalin'i, 2022 yılında Leyla adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Hem aile hayatları hem de örnek duruşlarıyla herkesin takdirini toplayan çiftin kızları Lalin'in son görüntüsü ortaya çıkmıştı. Çiftin ikinci çocukları doğduktan sonra ev aramaya başladılar...
03.02.2023 08:56 - Son Güncelleme: 03.02.2023 08:56
7 ay önce ise kızı Leyla'yı dünyaya getirerek ikinci kez anne olan Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile yürüttüğü mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor.
EV ARAYIŞINA GİRDİ
Kenan İmirzalıoğlu, ikinci çocuğu Leyla dünyaya geldikten sonra yeni bir ev arayışına girdi. Sinem Kobal'la evlendikten sonra Cihangir'de tek yaşadığı evden ayrılıp, Emirgan'a taşınan oyuncunun, sürekli ev değiştirmesi dikkat çekiyor.