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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal harıl harıl ev arıyor! 2 çocukla eve sığamadılar 150 milyon TL'yi gözden çıkardılar

Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal harıl harıl ev arıyor! 2 çocukla eve sığamadılar 150 milyon TL'yi gözden çıkardılar

Kenan İmirzalıoğlu ile güzel eşi Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girmiş, 2020 yılında ilk çocukları Lalin'i, 2022 yılında Leyla adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Hem aile hayatları hem de örnek duruşlarıyla herkesin takdirini toplayan çiftin kızları Lalin'in son görüntüsü ortaya çıkmıştı. Çiftin ikinci çocukları doğduktan sonra ev aramaya başladılar...

03.02.2023 08:56 - Son Güncelleme: 03.02.2023 08:56
Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal harıl harıl ev arıyor! 2 çocukla eve sığamadılar 150 milyon TL’yi gözden çıkardılar

2016 yılında dünya evine giren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, magazin dünyasının gıpta ile takip edilen çiftlerinden biri.

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Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal harıl harıl ev arıyor! 2 çocukla eve sığamadılar 150 milyon TL’yi gözden çıkardılar

Ünlü çift 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi ve 2020'de kızı Lalin'i kucaklarına aldı.

Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal harıl harıl ev arıyor! 2 çocukla eve sığamadılar 150 milyon TL’yi gözden çıkardılar

7 ay önce ise kızı Leyla'yı dünyaya getirerek ikinci kez anne olan Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile yürüttüğü mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor.

Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal harıl harıl ev arıyor! 2 çocukla eve sığamadılar 150 milyon TL’yi gözden çıkardılar

EV ARAYIŞINA GİRDİ

Kenan İmirzalıoğlu, ikinci çocuğu Leyla dünyaya geldikten sonra yeni bir ev arayışına girdi. Sinem Kobal'la evlendikten sonra Cihangir'de tek yaşadığı evden ayrılıp, Emirgan'a taşınan oyuncunun, sürekli ev değiştirmesi dikkat çekiyor.

Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal harıl harıl ev arıyor! 2 çocukla eve sığamadılar 150 milyon TL’yi gözden çıkardılar

Geçtiğimiz sene de Emirgan'dan Çengelköy'e giden İmirzalıoğlu'nun rotası bu defa genelde ünlü isimlerin tercih ettiği Beykoz'daki konaklar oldu.

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