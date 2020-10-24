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Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş'i görenler şaşırıp kaldı! Sinem Kobal'la bebeklerini kucaklarına alan Kenan...

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, magazin camiasının en popüler isimlerinden biri. Eşi Sinem Kobal ile bebekleri Lalin'i geçtiğimiz günlerde kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş ile olan fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Kenan İmirzalıoğlu ile Derviş İmirzalıoğlu'nu yan yana görenler hangisi Kenan ayırt edemedi. İki kardeşin benzerliği şaşırtan cinsten. İşte başta Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu olmak üzere ünlülerin akrabalıkları.

24.10.2020 14:00 - Son Güncelleme: 24.10.2020 14:00
Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş'i görenler şaşırıp kaldı! Sinem Kobal'la bebeklerini kucaklarına alan Kenan...

Kısa bir süre önce eşi Sinem Kobal'la ilk çocukları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ile Derviş İmirzalıoğlu'nun benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

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Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş'i görenler şaşırıp kaldı! Sinem Kobal'la bebeklerini kucaklarına alan Kenan...

BENSU - BEDİRHAN SORAL KARDEŞLER

Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş'i görenler şaşırıp kaldı! Sinem Kobal'la bebeklerini kucaklarına alan Kenan...
Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş'i görenler şaşırıp kaldı! Sinem Kobal'la bebeklerini kucaklarına alan Kenan...

SORAL KARDEŞLER

Yeşil kıyafetli Bensu, diğeri ise Hande ( Diriliş Ertuğrul İlbilge Hatun) Soral... Bensu ile Bedirhan'ın vidoesuna abla Hande'den 'Çok iyi' yorumu geldi.

Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş'i görenler şaşırıp kaldı! Sinem Kobal'la bebeklerini kucaklarına alan Kenan...

AZRA AKIN VE KARDEŞİ

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