Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş'i görenler şaşırıp kaldı! Sinem Kobal'la bebeklerini kucaklarına alan Kenan...

Kısa bir süre önce eşi Sinem Kobal'la ilk çocukları Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ile Derviş İmirzalıoğlu'nun benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere ünlülerin kardeşleri...