Kenan İmirzalıoğlu hakkında şok gerçek! Herkes merak ediyordu...

Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında, "Kenan, plak düşkünü ve gerçekten müzikle ilgili inanılmaz bir zevki var. Benim de o anlamda ufkumu açtı ve bana çok şey kattı. Beraber plakçılara gitmekten büyük keyif alıyoruz. Onunlayken çok gülüyorum ve eğleniyorum" sözlerinden sonra, Kenan hayranları harekete geçti. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun nereli olduğu ise en çok merak edilenler arasındaydı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve diğer ünlülerin memleketleri...