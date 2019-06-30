Kenan İmirzalıoğlu hakkında şok gerçek! Herkes merak ediyordu...
Kenan İmirzalıoğlu, bundan tam 3 sene önce oyuncu Sinem Kobal ile dünyaevine girdi. Mutlu evliliği ile son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Kenan İmirzalıoğlu'nun memleketi merak konusu oldu. Peki, sizce Kenan İmirzalıoğlu nereli? İşte 45 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu hakkında herkesin yanlış düşündüğü gerçek...
Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu hakkında, "Kenan, plak düşkünü ve gerçekten müzikle ilgili inanılmaz bir zevki var. Benim de o anlamda ufkumu açtı ve bana çok şey kattı. Beraber plakçılara gitmekten büyük keyif alıyoruz. Onunlayken çok gülüyorum ve eğleniyorum" sözlerinden sonra, Kenan hayranları harekete geçti. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun nereli olduğu ise en çok merak edilenler arasındaydı. İşte Kenan İmirzalıoğlu ve diğer ünlülerin memleketleri...