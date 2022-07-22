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Haberler Magazin Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereli çıktı herkes bambaşka sanıyordu! Sinem Kobal'ın eşi Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu...

Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereli çıktı herkes bambaşka sanıyordu! Sinem Kobal'ın eşi Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu...

Eşi Sinem Kobal'la evliliği parmakla gösterilen, atv ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Deli Yürek, Kabadayı, Ejder Kapanı gibi yapımlarda rol alan Kenan İmirzalıoğlu hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği konu memleketi oldu. Bakın İmirzalıoğlu aslen nereli çıktı.

22.07.2022 15:53 - Son Güncelleme: 22.07.2022 15:53
Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereli çıktı herkes bambaşka sanıyordu! Sinem Kobal’ın eşi Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu...

Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren İmirzalıoğlu, ATV'nin sevilen programın Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanması üzerine gündeme geldi.

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Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereli çıktı herkes bambaşka sanıyordu! Sinem Kobal’ın eşi Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu...

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken İmirzalıoğlu, 2016 yılında Sinem Kobal ile nikah masasına oturdu ve bu evlilikten iki evladı oldu.

Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereli çıktı herkes bambaşka sanıyordu! Sinem Kobal’ın eşi Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu...

Hayatı merak edilip araştırılan ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. Oyuncunun sevenleri, İmirzalıoğlu'nun memleketini duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başta Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereli çıktı herkes bambaşka sanıyordu! Sinem Kobal’ın eşi Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu...

KENAN IŞIK

Malatya

Kenan İmirzalıoğlu bakın aslen nereli çıktı herkes bambaşka sanıyordu! Sinem Kobal’ın eşi Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu...

SİNEM KOBAL

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