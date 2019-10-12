Kenan İmirzalıoğlu aslen nereli? Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusunun memleketi şaşırttı

atv ekranlarının fenomen yarışma programı yeni sezonuyla izleyicisine kavuştu. Bu yıl sunucu koltuğuna oturan isin başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu oldu. Uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönen Kenan İmirzalıoğlu hakkında her detay merak ediliyor. 2016 yılında Sinem Kobal ile evlenen ve Türkiye'nin gıptayla baktığı bir evlilik yürüten Kenan İmirzalıoğlu'nun özel hayatı en ince detayına kadar araştırılıyor. Kenan İmirzalıoğlu hakkında en çok merak edilenlerden biri de memleketi oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun aslen nereli olduğunu merak edenler, sorunun yanıtını görünce şaştı kaldı. İşte başta Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere ünlülerin memleketleri.

12.10.2019 17:37 - Son Güncelleme: 12.10.2019 17:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





