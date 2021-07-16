Kenan Ece aşka geldi! “İyi ki doğmuş güzelim” dedi bakın eşi Canan Ergüder’in doğum günün hangi kare ile kutladı
Ünlü oyuncu Kenan Ece, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Canan Ergüder'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Kenan Ece'nin "İyi ki doğmuş güzelim" notunu eklediği paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ece'nin paylaşımının ardından Canan Ergüder de ailesi ile çektirdiği bir fotoğrafı Instagram sayfasında yayınlayarak doğum gününü kutlayanlara teşekkür etti. Ünlü çiftin art arda yaptıkları paylaşımlar sosyal medyaya damga vururken kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder'in son hali dikkat çekti. İşte o paylaşımlar...
16.07.2021 01:11
- Son Güncelleme: 16.07.2021 01:11
Ünlü oyuncu Kenan Ece, 2017 yılında nikah masasına oturduğu Canan Ergüder'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ece, eşi Canan Ergüder ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında "İyi ki doğmuş güzelim" notuyla yayınladı.
Sosyal medya kullanıcıları, paylaşıma yorum ve beğeni yağdırdı. Canan Ergüder'in hayranları, yaptıkları yorumlarla ünlü oyuncunun doğum gününü kutladı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde peruk yerine bandana takmaya başlayan Canan Ergüder'in son hali de dikkat çekti.