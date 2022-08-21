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Haberler Magazin Kenan Doğulu’yu hayranı sarıp sarmaladı! Gören inanamadı! Beren Saat o anları gülerek izledi “İlk defa başıma böyle bir şey geliyor”

Kenan Doğulu’yu hayranı sarıp sarmaladı! Gören inanamadı! Beren Saat o anları gülerek izledi “İlk defa başıma böyle bir şey geliyor”

2014 yılında oyuncu Beren Saat ile dünyaevine giren şarkıcı Kenan Doğulu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Konser maratonuna hız kesmeden devam eden şarkıcı, sahne öncesi sevenleriyle bir araya geldi. Minik bir hayranını kucağına alarak seven şarkıcı, beklenmedik bir durumla karşılaştı. Doğulu'nun minik hayran şarkıcıdan ayrılmak istemeyince keyifli anlar yaşandı. Doğulu, o anları "İlk defa başıma böyle bir şey geliyor" notuyla yayınlarken Beren Saat'in eşini gülümseyerek izlediği görüldü. İşte o anlar...

21.08.2022 23:04 - Son Güncelleme: 21.08.2022 23:12
Kenan Doğulu’yu hayranı sarıp sarmaladı! Gören inanamadı! Beren Saat o anları gülerek izledi “İlk defa başıma böyle bir şey geliyor”

2014 yılında oyuncu Beren Saat ile dünyaevine giren şarkıcı Kenan Doğulu, bir dönem evliliğinde yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelmişti.

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Kenan Doğulu’yu hayranı sarıp sarmaladı! Gören inanamadı! Beren Saat o anları gülerek izledi “İlk defa başıma böyle bir şey geliyor”

Beren Saat ile aralarındaki sorunları çözen ve mutlu evliliklerine kaldıkları yerden devam eden Doğulu, son olarak ise Harbiye konserindeki tarzıyla çok konuşulmuştu.

Kenan Doğulu’yu hayranı sarıp sarmaladı! Gören inanamadı! Beren Saat o anları gülerek izledi “İlk defa başıma böyle bir şey geliyor”

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden şarkıcı, şimdi ise minik hayranıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kenan Doğulu’yu hayranı sarıp sarmaladı! Gören inanamadı! Beren Saat o anları gülerek izledi “İlk defa başıma böyle bir şey geliyor”

Sahne öncesi sevenleriyle bir araya gelen Doğulu, minik bir hayranını kucağına alarak sevdi ve beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Kenan Doğulu’yu hayranı sarıp sarmaladı! Gören inanamadı! Beren Saat o anları gülerek izledi “İlk defa başıma böyle bir şey geliyor”

Doğulu'nun minik hayran şarkıcıdan ayrılmak istemeyince ise keyifli anlar yaşandı.

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