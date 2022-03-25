Kemal Sunal'ın vazgeçilmez partneri Şener Şen’in babası bakın kim! Yeşilçam filmi Süt Kardeşler'de beraber rol almışlardı: “Yeteneğin kaynağı belli"
Kemal Sunal'ın vazgeçilmez partneri Şener Şen'in babası bakın kim! Yeşilçam filmi Süt Kardeşler'de beraber rol almışlardı. Baba - oğul sosyal medya gündeminde. Şener Şen ile babasını görenler, "Yeteneğin kaynağı belli oldu" diyor. İşte 26 Aralık 1941 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Şener Şen'in ailesi...
25.03.2022 17:29 - Son Güncelleme: 25.03.2022 17:32
"YETENEĞİN KAYNAĞI BELLİ"
Kemal Sunal'ın vazgeçilmez partneri Şener Şen'in babası bakın kim! Yeşilçam filmi Süt Kardeşler'de beraber rol almışlardı...
1941 Adana doğumlu olan sanatçı Şener Şen, babası gibi oyuncu olarak, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Hayatına pek çok kült film sığdıran usta sanatçı özel hayatı ile gündeme gelmekten ise hep kaçındı.