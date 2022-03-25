Vav TV İzle
Haberler Magazin Kemal Sunal'ın vazgeçilmez partneri Şener Şen’in babası bakın kim! Yeşilçam filmi Süt Kardeşler'de beraber rol almışlardı: “Yeteneğin kaynağı belli"

Kemal Sunal'ın vazgeçilmez partneri Şener Şen’in babası bakın kim! Yeşilçam filmi Süt Kardeşler'de beraber rol almışlardı: “Yeteneğin kaynağı belli"

Kemal Sunal'ın vazgeçilmez partneri Şener Şen'in babası bakın kim! Yeşilçam filmi Süt Kardeşler'de beraber rol almışlardı. Baba - oğul sosyal medya gündeminde. Şener Şen ile babasını görenler, "Yeteneğin kaynağı belli oldu" diyor. İşte 26 Aralık 1941 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Şener Şen'in ailesi...

25.03.2022 17:29 - Son Güncelleme: 25.03.2022 17:32
Kemal Sunal’ın vazgeçilmez partneri Şener Şen’in babası bakın kim! Yeşilçam filmi Süt Kardeşler’de beraber rol almışlardı: “Yeteneğin kaynağı belli

"YETENEĞİN KAYNAĞI BELLİ"

Kemal Sunal'ın vazgeçilmez partneri Şener Şen'in babası bakın kim! Yeşilçam filmi Süt Kardeşler'de beraber rol almışlardı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kemal Sunal’ın vazgeçilmez partneri Şener Şen’in babası bakın kim! Yeşilçam filmi Süt Kardeşler’de beraber rol almışlardı: “Yeteneğin kaynağı belli

1941 Adana doğumlu olan sanatçı Şener Şen, babası gibi oyuncu olarak, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Hayatına pek çok kült film sığdıran usta sanatçı özel hayatı ile gündeme gelmekten ise hep kaçındı.

Kemal Sunal’ın vazgeçilmez partneri Şener Şen’in babası bakın kim! Yeşilçam filmi Süt Kardeşler’de beraber rol almışlardı: “Yeteneğin kaynağı belli

Hatta kızı Bengü Şen'i de kameralardan uzak büyüttü. Şimdi 48 yaşında olan Bengü Şen babasına olan benzerliği ile herkesi şaşırttı.

Kemal Sunal’ın vazgeçilmez partneri Şener Şen’in babası bakın kim! Yeşilçam filmi Süt Kardeşler’de beraber rol almışlardı: “Yeteneğin kaynağı belli

İşte Şener Şen'in kızı Bengü Şen...

Kemal Sunal’ın vazgeçilmez partneri Şener Şen’in babası bakın kim! Yeşilçam filmi Süt Kardeşler’de beraber rol almışlardı: “Yeteneğin kaynağı belli

Zaman zaman gündeme gelen Şener Şen'in kızının ardından şimdi de Ali Şen sosyal medya gündeminde.

SON DAKİKA