Kemal Sunal'ın utangaç Hatice'siydi! Şark Bülbülü'nün güzeli Ayşen Cansev’in son haline bakın! "Yıllar acımamış"

Kemal Sunal'ın utangaç Hatice'siydi! Şark Bülbülü'nün güzeli Ayşen Cansev'in son haline bakın! "Yıllar acımamış" dedirten görüntüleriyle hayranlarını şaşkına çevirdi. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Cansev, Şark Bülbülü filmindeki utangaç Hatice rolüyle hafızalara kazınmıştı. Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı bu filmde, güzelliği ve zarafetiyle dönemin en beğenilen oyuncularından biri haline gelmişti. Ancak yıllar, Ayşen Cansev'e de acımamış...