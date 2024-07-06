Kemal Sunal'ın utangaç Hatice'siydi! Şark Bülbülü'nün güzeli Ayşen Cansev'in son haline bakın! "Yıllar acımamış" dedirten görüntüleriyle hayranlarını şaşkına çevirdi. Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Ayşen Cansev, Şark Bülbülü filmindeki utangaç Hatice rolüyle hafızalara kazınmıştı. Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı bu filmde, güzelliği ve zarafetiyle dönemin en beğenilen oyuncularından biri haline gelmişti. Ancak yıllar, Ayşen Cansev'e de acımamış...
Kemal Sunal'ın utangaç Hatice'siydi! Şark Bülbülü'nün güzeli Ayşen Cansev'in son haline bakın! "Yıllar acımamış" dedirten görüntüleriyle hayranlarını şaşkına çevirdi.
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Şark Bülbülü filminde kameralara karşısına geçen Ayşen Cansev, sosyal medyada gündem oldu.
Şark Bülbülü'nde Şaban'ın gönlünü kaptırdığı Hatice rolünü canlandıran ünlü oyuncu, 2024 yılında 69 yaşına girdi. Ayşen Cansev'in son halini görenler gözlerine inanamadı.