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Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam yıldızı Meral Zeren'in son hali şaşırttı!

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan 'Salako' filminde "Emine" karakterine hayat veren Meral Zeren, Yeşilçam'da birçok filmde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçti. Banker Bilo, Salako, Battal Gazi gibi nice Yeşilçam filminde rol alan, bir dönemin peşinde koştuğu yıldızlardan biriydi Meral Zeren. Hafızalara ise Kemal Sunal'ın baş rolünde yer aldığı Salako filminde canlandırdığı ağa kızı Emine olarak kazındı. Meral Zeren daha sonra ortalarda görünmedi. Peki Meral Zeren şimdilerde neler yapıyor? İşte Meral Zeren'in son hali.

01.01.2020 21:35 - Son Güncelleme:
Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam yıldızı Meral Zeren'in son hali şaşırttı!

Meray Zeren Yeşilçam'ın bir dönemine damga vuran yıldızlardan biriydi. Ortaokul sıralarında henüz 13 yaşındayken gösteri dünyasında kariyer yapmak uğruna eğitimini sonlandırıp sahneye adım attı. Sonra da sinemaya geçti.

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam yıldızı Meral Zeren'in son hali şaşırttı!

Fakat 1970'lerde erotik filmler furyası başladığı sırada Selami Şahin'den şan dersleri alıp yine sahnelere döndü. 1980'lerde yeniden sinemaya dönüp kamera karşısına geçti. Pek çok ödülün de sahibi olan Meral Zeren daha sonra ortalardan kayboldu. Şimdi görenler ise tanıyamıyor. Siz de görünce çok şaşıracaksınız.

İşte başta Meral Zeren olmak üzere ünlülerin değişimleri.

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam yıldızı Meral Zeren'in son hali şaşırttı!

SERPİL ÖRÜMCER

Bir dönemin en ünlü kadınlarından biriydi Serpil Örümcer. 'Bayan bacak' lakabı takılan Serpil Örümcer, 1967 senesinde bir güzelik yarışması ile adını duyurdu. Serpil Örümcer'in son halini görenleri ise ağzı açık kaldı.

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam yıldızı Meral Zeren'in son hali şaşırttı!

YILLAR GEÇİYOR HERKES DEĞİŞİYOR

Neredeyse her anlarını gözler önünde yaşayan ünlü isimlerin değişimleri, bizleri fazlasıyla şaşırtıyor. İşte Yeşilçam'dan günümüze ünlü isimlerin değişimleri.

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam yıldızı Meral Zeren'in son hali şaşırttı!

Müjde Ar

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