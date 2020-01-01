Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi Salako'nun Eminesi'ydi... Yeşilçam yıldızı Meral Zeren'in son hali şaşırttı!

Fakat 1970'lerde erotik filmler furyası başladığı sırada Selami Şahin'den şan dersleri alıp yine sahnelere döndü. 1980'lerde yeniden sinemaya dönüp kamera karşısına geçti. Pek çok ödülün de sahibi olan Meral Zeren daha sonra ortalardan kayboldu. Şimdi görenler ise tanıyamıyor. Siz de görünce çok şaşıracaksınız.

İşte başta Meral Zeren olmak üzere ünlülerin değişimleri.