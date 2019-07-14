Kemal Sunal'ın Tosun Paşa filmindeki gerçek Tosun Paşa bakın kimmiş! İşte en iyi Kemal Sunal filmlerindeki hatalar

Kemal Sunal filmleri bir döneme damga vurmakla yetinmeyen, günümüzde de hala sevilerek izlenen eserler olarak kalıcığılığını koruyor. 7'den 70'e herkesin defalarca aynı merakla ve mutlulukla seyrettiği Kemal Sunal filmlerinin başlarında gelen şüphesiz ki Tosun Paşa'dır. Kemal Sunal'ı severek izlediğiniz Tosun Paşa karakterini biliyorsunuz... Peki, gerçek Tosun Paşa kim? İşte En iyi Kemal Sunal filmleri, Kemal Sunal filmlerindeki hatalar ve herkesin merak ettiği gerçek Tosun Paşa...

14.07.2019 16:37 - Son Güncelleme: 14.07.2019 16:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





