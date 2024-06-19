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Kemal Sunal'ın Tokatçı filminin Emine'siydi! Nazan Saatçi gençlik iksirini bulmuş gibi! Son hali kendine hayran bıraktı...

Kadrosunda Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen ve Ünal Gürel'in yer aldığı 1983 yapımı Tokatçı filmi bugün yine izleyici ile buluştu. Yıllar geçse de eskimeyen Tokatçi filminde Emine karakterine hayat veren Nazan Saatçi son haliyle kendine hayran bıraktı. İşte güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Kemal Sunal'ın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 17:39 Güncelleme 19 Haziran 2024, 18:08
Kemal Sunal’ın Tokatçı filminin Emine’siydi! Nazan Saatçi gençlik iksirini bulmuş gibi! Son hali kendine hayran bıraktı... 1

Yıllar geçse de eskimeyen Tokatçi filminde Emine karakterine hayat veren Nazan Saatçi son haliyle kendine hayran bıraktı. İşte güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Kemal Sunal'ın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali...

Kemal Sunal’ın Tokatçı filminin Emine’siydi! Nazan Saatçi gençlik iksirini bulmuş gibi! Son hali kendine hayran bıraktı... 2

Kadrosunda Kemal Sunal, Nazan Saatçi, Şevket Altuğ, Ali Şen, Ünal Gürel gibi isimlerin yer aldığı Tokatçı filmi bugün yine izleyiciyle buluştu.

İşte 'Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali!

Kemal Sunal’ın Tokatçı filminin Emine’siydi! Nazan Saatçi gençlik iksirini bulmuş gibi! Son hali kendine hayran bıraktı... 3

İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Reşitpaşa mahallesinde çekilen Tokatçı, Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor.

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