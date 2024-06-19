Kemal Sunal'ın Tokatçı filminin Emine'siydi! Nazan Saatçi gençlik iksirini bulmuş gibi! Son hali kendine hayran bıraktı...

Kadrosunda Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Ali Şen ve Ünal Gürel'in yer aldığı 1983 yapımı Tokatçı filmi bugün yine izleyici ile buluştu. Yıllar geçse de eskimeyen Tokatçi filminde Emine karakterine hayat veren Nazan Saatçi son haliyle kendine hayran bıraktı. İşte güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Kemal Sunal'ın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali...