Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filminde inanılmaz hata! Yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer bunca zaman kimse görmemiş...

Kemal Sunal deyince hiç kuşkuyuz Yeşilçam'da Hababam Sınıfı, Üç Kağıtçı, Sakar Şakir, Çöpçüler Kralı, Şabanoğlu Şaban, Postacı ve Sahte Kabadayı filmleri en başta gelir. Son olarak Kemal Sunal'ın başrol olduğu 1976 yapımı "Sahte Kabadayı" filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı. 7'den 70'e milyonlarca kişinin severek izlediği Yeşilçam filmlerinin arasında gösterilen Sahte Kabadayı filmindeki o hatayı meğer bunca zaman kimse anlamamış. İşte yıllar sonra ortaya çıkan başta Sahte Kabadayı olmak üzere, Kemal Sunal, Adile Naşit, Türkan Şoray, Ayşen Gruda, Münir Özkul gibi usta isimlerin de yer aldığı filmlerdeki pes dedirten hatalar...