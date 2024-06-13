Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filminde inanılmaz hata! Yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer bunca zaman kimse görmemiş...

Kemal Sunal deyince hiç kuşkuyuz Yeşilçam'da Hababam Sınıfı, Üç Kağıtçı, Sakar Şakir, Çöpçüler Kralı, Şabanoğlu Şaban, Postacı ve Sahte Kabadayı filmleri en başta gelir. Son olarak Kemal Sunal'ın başrol olduğu 1976 yapımı "Sahte Kabadayı" filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı. 7'den 70'e milyonlarca kişinin severek izlediği Yeşilçam filmlerinin arasında gösterilen Sahte Kabadayı filmindeki o hatayı meğer bunca zaman kimse anlamamış. İşte yıllar sonra ortaya çıkan başta Sahte Kabadayı olmak üzere, Kemal Sunal, Adile Naşit, Türkan Şoray, Ayşen Gruda, Münir Özkul gibi usta isimlerin de yer aldığı filmlerdeki pes dedirten hatalar...
Kemal Sunal'ın başrol olduğu 1976 yapımı "Sahte Kabadayı" filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı. 7'den 70'e milyonlarca kişinin severek izlediği Yeşilçam filmlerinin arasında gösterilen Sahte Kabadayı filmindeki o hatayı meğer bunca zaman kimse anlamamış. İşte yıllar sonra ortaya çıkan başta Sahte Kabadayı olmak üzere, Kemal Sunal, Adile Naşit, Türkan Şoray, Ayşen Gruda, Münir Özkul gibi usta isimlerin de yer aldığı filmlerdeki pes dedirten hatalar...
Kemal Sunal'ın başrolü üstlendiği 1976 yapımı Sahte Kabadayı filminde Kazım Kartal, Mümtaz Ener, Hasan Ceylan, Suna Selen, Yavuz Selekman gibi başarılı oyuncular bir araya geldi.
Sahte Kabadayı filminin konusu şöyle; Mafya babasının oğlu olan Kemal, babasından habersiz tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutmaktadır.
Babasının bir iş görüşmesi sırasında Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine babasının mirası bölünür.