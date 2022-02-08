Kemal Sunal'ın rol arkadaşıydı Oya... İbo ve Güllüşah'ın yıldızı Deniz Türkali bakın hangi ünlü ismin annesiymiş! Görenlerin ağzı açık kaldı
Kemal Sunal'ın rol arkadaşıydı Oya... İbo ve Güllüşah'ın yıldızı Deniz Türkali bakın hangi ünlü ismin annesiymiş! Görenlerin ağzı açık kaldı... 1978 yapımı Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden İbo ile Güllüşah'ın oyuncusu olan Deniz Türkali'nin ünlü sanatçının annesi olduğu gerçeğini öğrenenler şaşkına döndü. Kemal Sunal ve pek çok başarılı ismin rol aldığı yapımda rol alan ve oyunculuğun yanı sıra senaristlik de yapan Deniz Türkali'nin kızı bakın kim çıktı!
08.02.2022 08:59
- Son Güncelleme: 08.02.2022 09:08
'GAZETECİ OYA' BAKIN KİMİN ANNESİ...
Kemal Sunal'ın rol arkadaşıydı Oya... İbo ve Güllüşah'ın yıldızı Deniz Türkali bakın hangi ünlü ismin annesiymiş! Görenlerin ağzı açık kaldı...
Bir Yeşilçam efsanesi olarak bilinen ve hemen herkesin bildiği İbo ile Güllüşah filminin oyuncusunun kimliği şaşırttı. Sevilen Yeşilçam filminde rol alan Güllüşah'ın teyzesinin ünlü bir sanatçının annesi olduğu ortaya çıktı.
İşte ünlü Yeşilçam oyuncusu Deniz Türkali 'nin son hali ve kızı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz Yeşilçam ünlülerinin son halleri...