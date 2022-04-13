Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! İbo ve Güllüşah’ın Oya’sı Deniz Türkali’nin kızı bakın kim! Meğer yıllardır dinlediğimiz o şarkıcı...

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı başrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği 'İbo ile Güllüşah' filminde Gazeteci Oya karakterine hayat veren Deniz Türkali'nin kızı çok ünlü bir şarkıcı çıktı.