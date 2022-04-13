Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! İbo ve Güllüşah’ın Oya’sı Deniz Türkali’nin kızı bakın kim! Meğer yıllardır dinlediğimiz o şarkıcı...
Kemal Sunal'ın rol arkadaşıydı! İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali'nin kızı bakın kim! Başrollerinde Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın yer aldığı, Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'İbo ile Güllüşah'da Gazeteci Oya karakterini canlandıran Deniz Türkali hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı filmde sergilediği performansla dikkat çeken oyuncu ve ressam Deniz Türkali'nin kızı çok ünlü bir şarkıcı çıktı. Hayal Gezginleri, Dul Bir Bayan, gibi filmlerde izlediğimiz oyuncu Deniz Türkali'nin kızı bakın hangi şarkıcıymış...
13.04.2022 00:17 - Son Güncelleme: 13.04.2022 00:17
Yeşilçam'ın unutulmazlarından olan İbo ile Güllüşah, Hayal Gezginleri, Dul Bir Bayan, gibi filmlerde izlediğimiz ressam oyuncu Deniz Türkali, hakkındaki bir gerçekle duyanları şaşkına çevirdi.
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı başrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği 'İbo ile Güllüşah' filminde Gazeteci Oya karakterine hayat veren Deniz Türkali'nin kızı çok ünlü bir şarkıcı çıktı.