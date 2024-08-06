Kemal Sunal’ın rol arkadaşıydı! Avanak Apti’nin Barut Osman’ı Ünal Gürel’in oğlu bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Kavak Yelleri oyuncusu...

Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ali Şen, Macit Flordun gibi isimleri bir araya getiren 1978 yapımı Avanak Apti'de Barut Osman karakterini canlandıran Ünal Gürel'in hayatı merak edildi. Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu, senaryosunu ise Suavi Sualp'in üstlendiği filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Ünal'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Barut Osman Ünal Gürel'in Kavak Yelleri'nde oynayan oğlu kim...