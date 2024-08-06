Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ali Şen, Macit Flordun gibi isimleri bir araya getiren 1978 yapımı Avanak Apti'de Barut Osman karakterini canlandıran Ünal Gürel'in hayatı merak edildi. Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu, senaryosunu ise Suavi Sualp'in üstlendiği filmin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen oyuncunun özellikle ailesi merak konusu oldu. Ünal'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Barut Osman Ünal Gürel'in Kavak Yelleri'nde oynayan oğlu kim...
Kadrosunda Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ali Şen, Macit Flordun gibi isimlerin yer aldığı Avanak Apti'de Barut Osman karakterini canlandıran Ünal Gürel, filmin bir kez daha televizyon erkanlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu, senaryosunu ise Suavi Sualp'in kaleme aldığı 1978 yapımı filmde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Yedi Bela Hüsnü'de "Karamürselli Deli Hamdi", Sakar Şakir'de "Gardırop Fuat", Tokatçı'da "Karbonat Erol" karakterleriyle hafızalara kazınan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.