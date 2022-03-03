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Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı tanımak çok zor! Şaban Oğlu Şaban'ın güzel Selma'sı...

Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sıydı... Kemal Sunal'ın rol arkadaşı güzeller güzeli Sevda Aktolga'nın son haline bakın gören tanıyamadı. Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi isimlerin yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminin ekranlarda yeniden yayınlanması ile gündeme gelen Sevda Aktolga, son haliyle adından söz ettirdi. Eylül 1957 İstanbul doğumlu Türk oyuncu Sevda Tolga Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nde okudu. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk dersleri aldı ve devlet tiyatrolarında yer aldı. İşte Şaban Oğlu Şaban filminde Şaban ve Ramazan'ın büyük aşkı 'Selma' karakterine hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga'nın son hali ve sizler için derlediğimiz Yeşilçam ünlülerinin değişimleri...

03.03.2022 09:11 - Son Güncelleme: 03.03.2022 09:11
Kemal Sunal’ın rol arkadaşı Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı tanımak çok zor! Şaban Oğlu Şaban’ın güzel Selma’sı...

Sevda Aktolga belki de pek çok Yeşilçam filminde rol alıp adını diğerleri kadar duyuramamış usta oyuncularımızdan...

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Kemal Sunal’ın rol arkadaşı Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı tanımak çok zor! Şaban Oğlu Şaban’ın güzel Selma’sı...

1977 yapımı Şaban Oğlu Şaban filminde canlandırdığı 'Selma' karakteriyle akıllarda yer edinen usta oyuncu Sevda Aktolga, son haliyle dikkat çekti.1957 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevda Aktolga, Marmara Üniversitesi'nde Diş Hekimliği bölümünü bitirdi.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı tanımak çok zor! Şaban Oğlu Şaban’ın güzel Selma’sı...

Kariyerine 1975 yılında yer aldığı İnsan Avcısı filmiyle başlayan Aktolga; Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Mavi Mavi, Katma Değer Şaban ve Üvey Baba gibi efsane yapımlarda rol aldı.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı tanımak çok zor! Şaban Oğlu Şaban’ın güzel Selma’sı...

En son 2012 yılında yayın hayatına başlayan Unutma Beni dizisinde 'Güler' karakterine hayat veren oyuncu, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Kemal Sunal’ın rol arkadaşı Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı tanımak çok zor! Şaban Oğlu Şaban’ın güzel Selma’sı...

Sosyal medya hesabından hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmeyen Aktolga'yı gören tanımakta güçlük çekti.

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