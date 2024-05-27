Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Şener Şen'in gerçek ismi şoke etti! Bunca zamandır kimse bilmiyordu! Yeşilçam'ın usta oyuncusunun...

Yeşilçam'ın unutulmazları arasına adını altın harflerle yazdıran eserlerde yer alan Şener Şen, Hababam Sınıfı, Kibar Feyzo, Çiçek Abbas, Tosun Paşa'da başarılı performasını izleyicilerle paylaştı. Şimdilerde ekranlardan uzak yaşayan Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Şener Şen hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı. Meğer bunca zaman Şener Şen olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş. İşte başta Şener Şen olmak üzere ünlülerin gerçek isimleri...