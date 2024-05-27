Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Şener Şen'in gerçek ismi şoke etti! Bunca zamandır kimse bilmiyordu! Yeşilçam'ın usta oyuncusunun...

Yeşilçam'ın unutulmazları arasına adını altın harflerle yazdıran eserlerde yer alan Şener Şen, Hababam Sınıfı, Kibar Feyzo, Çiçek Abbas, Tosun Paşa'da başarılı performasını izleyicilerle paylaştı. Şimdilerde ekranlardan uzak yaşayan Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Şener Şen hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı. Meğer bunca zaman Şener Şen olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş. İşte başta Şener Şen olmak üzere ünlülerin gerçek isimleri...
26 Aralık 1941'de Adana'da Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ali Şen'in oğlu olarak dünya gelen Şener Şen gönüllerde taht kurdu.
Sayısız filmlerde üstün oyunculuğuyla adını altın harflerle yazdıran Şener Şen, 1975 senesinde Hababam Sınıfı sinema filminde Badi Ekrem rolü ile kariyerinin dönüm noktasını yaşadı.
Tüm bunların yanında ünlü oyuncu hakkında şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.