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Haberler Magazin Kemal Sunal'ın ölmeden önceki videosu gündeme bomba gibi düştü! Fatih Ürek bakın ne paylaştı... Hayatını kaybettiğinde 56 yaşındaydı

Kemal Sunal'ın ölmeden önceki videosu gündeme bomba gibi düştü! Fatih Ürek bakın ne paylaştı... Hayatını kaybettiğinde 56 yaşındaydı

Fatih Ürek paylaştı, Kemal Sunal'ın dans videosu gündeme bomba gibi düştü... Daha önce kimse görmemişti! Usta sanatçı Kemal Sunal öldüğünde 56 yaşındaydı... Hala filmleri ve replikleri 7'den 70'e herkesin dilinde. Hayatı ve yaptıkları hala merak konusu olan Sunal'ın ölmeden önce çekilen bir videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.

21.03.2022 17:22 - Son Güncelleme: 21.03.2022 17:30
Kemal Sunal’ın ölmeden önceki videosu gündeme bomba gibi düştü! Fatih Ürek bakın ne paylaştı... Hayatını kaybettiğinde 56 yaşındaydı

HAYATINI KAYBETTİĞİNDE 56 YAŞINDAYDI...

Kemal Sunal'ın ölmeden önceki videosu gündeme bomba gibi düştü! Fatih Ürek bakın ne paylaştı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kemal Sunal’ın ölmeden önceki videosu gündeme bomba gibi düştü! Fatih Ürek bakın ne paylaştı... Hayatını kaybettiğinde 56 yaşındaydı

2000 yılında vefat eden Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın, bu zamana kadar görülmemiş bir videosu ortaya çıktı.

Kemal Sunal’ın ölmeden önceki videosu gündeme bomba gibi düştü! Fatih Ürek bakın ne paylaştı... Hayatını kaybettiğinde 56 yaşındaydı

Sevenlerinin içini ısıtan videoda Grup Laçin'in "Bekar Gezelim" şarkısı eşliğinde Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal dans ediyor.

Kemal Sunal’ın ölmeden önceki videosu gündeme bomba gibi düştü! Fatih Ürek bakın ne paylaştı... Hayatını kaybettiğinde 56 yaşındaydı

FATİH ÜREK PAYLAŞTI

Usta oyuncu ve Ali Sunal'ın dansına eşlik eden Fatih Ürek, o anları "Benim için çok önemli ve değerli bir video teşekkürler. Saygıyla ve sevgiyle Kemal Sunal." notuyla paylaştı

Kemal Sunal’ın ölmeden önceki videosu gündeme bomba gibi düştü! Fatih Ürek bakın ne paylaştı... Hayatını kaybettiğinde 56 yaşındaydı

Gençlik halleri ile dikkat çeken Kemal Sunal, oğlu Ali Sunal ve Fatih Ürek kısa sürede gündem oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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