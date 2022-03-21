Kemal Sunal'ın ölmeden önceki videosu gündeme bomba gibi düştü! Fatih Ürek bakın ne paylaştı... Hayatını kaybettiğinde 56 yaşındaydı
Fatih Ürek paylaştı, Kemal Sunal'ın dans videosu gündeme bomba gibi düştü... Daha önce kimse görmemişti! Usta sanatçı Kemal Sunal öldüğünde 56 yaşındaydı... Hala filmleri ve replikleri 7'den 70'e herkesin dilinde. Hayatı ve yaptıkları hala merak konusu olan Sunal'ın ölmeden önce çekilen bir videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.
21.03.2022 17:22 - Son Güncelleme: 21.03.2022 17:30