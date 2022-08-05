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Haberler Magazin Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşının 35 yıl sonraki hali zamana hayret ettirdi! Yeşilçam efsanesi Garip’in Fatoş’u Ece Alton...

Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşının 35 yıl sonraki hali zamana hayret ettirdi! Yeşilçam efsanesi Garip’in Fatoş’u Ece Alton...

Garip'in Fatoş'u Ece Alton son haline bakın! Kemal Sunal ile oynadığı 1986 yapımı Garip filmiyle hafızalara kazınan Ece Alton, yıllar sonra gündeme geldi. Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği filmin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u canlandırarak adını geniş kitlelere duyuran Alton'un son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton'un değişimi sosyal medyaya damga vurdu. İşte şimdilerde 42 yaşında olan Ece Alton'un hayrete düşüren son hali...

05.08.2022 12:41 - Son Güncelleme: 05.08.2022 12:41
Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşının 35 yıl sonraki hali zamana hayret ettirdi! Yeşilçam efsanesi Garip’in Fatoş’u Ece Alton...

Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle gönüllere taht kuran Ece Alton, Fatoş karakteriyle milyonları hem ağlatmaya hem güldürmüştü.

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Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşının 35 yıl sonraki hali zamana hayret ettirdi! Yeşilçam efsanesi Garip’in Fatoş’u Ece Alton...

Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla beğeni toplayan Ece Alton, yıllar sonra gündeme geldi.

Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşının 35 yıl sonraki hali zamana hayret ettirdi! Yeşilçam efsanesi Garip’in Fatoş’u Ece Alton...

Memduh Ün'ün yönetmenliğini üstlendiği filmin minik ve tatlı karakteri Fatoş'u canlandırarak adını geniş kitlelere duyuran Alton'un son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi.

Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşının 35 yıl sonraki hali zamana hayret ettirdi! Yeşilçam efsanesi Garip’in Fatoş’u Ece Alton...

Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton'un değişimi sosyal medyaya damga vururken güzelliğiyle 'maşallah' dedirtti.

Kemal Sunal’ın minik rol arkadaşının 35 yıl sonraki hali zamana hayret ettirdi! Yeşilçam efsanesi Garip’in Fatoş’u Ece Alton...

İşte şimdilerde 42 yaşında olan Ecem Alton başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

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