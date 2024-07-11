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Kemal Sunal'ın İnatçı filminin Ayşen'iydi! Ece Örge yıllar sonra ortaya çıktı son haliyle şaşırttı! İşte Kemal Sunal'ın partneri...

Kemal Sunal, İhsan Yüce, Hüseyin Kutman, Ece Örge gibi isimlerin bir araya geldiği İnatçı filmi Yeşilçam'ın kuşkusuz sevilen yapımları arasında yer alıyor. Unutulmaz oyuncu Ece Örge, İnatçı filminde canlandırdığı Ayşen karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Uzun yıllar gözlerden uzak bir yaşam süren Örge, son haliyle gündeme bomba gibi düştü. İşte Kemal Sunal'ın Ayşen'i Ece Örge'nin son hali...

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 19:28 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 19:28
Kemal Sunal’ın İnatçı filminin Ayşen’iydi! Ece Örge yıllar sonra ortaya çıktı son haliyle şaşırttı! İşte Kemal Sunal’ın partneri... 1

Ece Örge, İnatçı filminde canlandırdığı Ayşen karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Uzun yıllar gözlerden uzak bir yaşam süren Örge, son haliyle gündeme bomba gibi düştü. İşte Kemal Sunal'ın Ayşen'i Ece Örge'nin son hali...

Kemal Sunal’ın İnatçı filminin Ayşen’iydi! Ece Örge yıllar sonra ortaya çıktı son haliyle şaşırttı! İşte Kemal Sunal’ın partneri... 2

Kemal Sunal'ın yer aldığı yapımlar 7'den 70'e günümüzde de ilk günkü heyecanla izlenmeye devam ediliyor.

Kemal Sunal’ın İnatçı filminin Ayşen’iydi! Ece Örge yıllar sonra ortaya çıktı son haliyle şaşırttı! İşte Kemal Sunal’ın partneri... 3

Hiç kuşkusuz bu yapımlar arasında Kemal Sunal, İhsan Yüce, Hüseyin Kutman, Ece Örge gibi isimlerin bir araya geldiği İnatçı filmi Yeşilçam'ın unutulmaz eserleri arasında yerini alıyor.

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