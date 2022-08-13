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Kemal Sunal'ın güzeller güzeli Emine'siydi! Salak Milyoner'in Yeşilçam yıldızı Meral Zeren’in son hali yürek burktu yıllar acımadı

Usta oyuncular Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe, Kemal Sunal ve Meral Zeren'in başrol paylaştığı 1974 yapımı Salak Milyoner Türk sinemasının efsane filmlerinden biri. Kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Oya Alasya gibi oyuncuların yer aldığı filmde Emine karakterini canlandıran Zeren merak konusu oldu. Döneme güzelliğiyle adını altın harflerle yazdıran Meral Zeren'in şimdilerde ne yaptığı merak edenler, Yeşilçam'a damga vuran oyuncunun son haliyle şoke oldu.

13.08.2022 15:29 - Son Güncelleme: 13.08.2022 15:29
Kemal Sunal’ın güzeller güzeli Emine’siydi! Salak Milyoner’in Yeşilçam yıldızı Meral Zeren’in son hali yürek burktu yıllar acımadı

13 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ

Diyarbakırlı bir ailenin kızı olarak 6 Haziran 1956 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi Meral Zeren...

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Kemal Sunal’ın güzeller güzeli Emine’siydi! Salak Milyoner’in Yeşilçam yıldızı Meral Zeren’in son hali yürek burktu yıllar acımadı

Henüz 13 yaşındayken sahnelere çıkıp şarkıcılık yapmaya başladı ve dönemin ünlü yönetmenleri Atıf Yılmaz ve Memduh Ün tarafından şarkı söylerken keşfedildi.

Kemal Sunal’ın güzeller güzeli Emine’siydi! Salak Milyoner’in Yeşilçam yıldızı Meral Zeren’in son hali yürek burktu yıllar acımadı

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde "Önce Sev Sonra Vur" adlı film ile oyunculuğa başlayan Zeren, özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Salako ve Şaşkın Damat filmleriyle hafızalara kazındı.

Kemal Sunal’ın güzeller güzeli Emine’siydi! Salak Milyoner’in Yeşilçam yıldızı Meral Zeren’in son hali yürek burktu yıllar acımadı

Yeşilçam yıldızı, yönetmenliğini Atıf Yılmaz üstlendiği, senaryosunu Sadık Şendil ve Ertem Eğilmez'in kaleme aldığı, 1974 yapımı Salako'nun televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme geldi.

Kemal Sunal’ın güzeller güzeli Emine’siydi! Salak Milyoner’in Yeşilçam yıldızı Meral Zeren’in son hali yürek burktu yıllar acımadı

Zeren hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, güzelliğiyle Yeşilçam'a damga vuran oyuncunun son halini görünce ise şaştı kaldı.

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