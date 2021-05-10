Kemal Sunal'ın Garip filmindeki minik Fatoş Ece Alton yıllar sonra çıktı konuştu! Ece Alton şimdi ne yapıyor?

Kemal, ne iş olsa yapan futbol meraklısı, Beşiktaş'a aşık, kara kartallı kasketini başından eksik etmeyen bir gençtir. Galatasaraylı bir arkadaşına ait olmasına karşın siyah-beyaz renklerde boyadığı sandalın içinde, kundakta bir bebek bulur ve hikaye orada başlar. 1986 yapımı bir Memduh Ün filmi olan Garip yayınlandığı günden bu yana Türk sinemasının sevilen filmlerinden biri. Yeşilçam klasiklerinden biri olan Garip filminin oyuncuları arasında Fatoş Sezer, Nilgün Saraylı, Reha Yurdakul, Sevil Üstekin gibi efsane oyuncular bulunuyor ama bir isim çok dikkat çekiyor. O da filmin Fatoş'u Ece Alton. Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden Fatoş yani bir döneme damga vuran çocuk oyuncu Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali...

10.05.2021 09:38 - Son Güncelleme: 10.05.2021 09:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





