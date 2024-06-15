Kemal Sunal'ın filmlerindeki şok hatalar! Yıllar sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı, Postacı, Yüz Numaralı Adam...

Yeşilçam denilince hiç kuşkusuz akıllara ilk sıralarda Kemal Sunal ve filmleri geliyor. Kemal Sunal rol aldığı birçok yapımla Yeşilçam'ın efsanesi olarak akıllara kazındı. Ancak yıllarca oturup izlediğimiz filmlerdeki hataları hiçbirimiz fark etmedik. Hababam Sınıfı, Postacı, Yüz Numaralı Adam başta olmak üzere filmlerde öyle hatalar var ki, akla hayale sığmayacak türden. İşte Kemal Sunal'ın filmlerinde yer alan o hatalar...