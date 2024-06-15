Kemal Sunal'ın filmlerindeki şok hatalar! Yıllar sonra ortaya çıktı! Hababam Sınıfı, Postacı, Yüz Numaralı Adam...

Yeşilçam denilince hiç kuşkusuz akıllara ilk sıralarda Kemal Sunal ve filmleri geliyor. Kemal Sunal rol aldığı birçok yapımla Yeşilçam'ın efsanesi olarak akıllara kazındı. Ancak yıllarca oturup izlediğimiz filmlerdeki hataları hiçbirimiz fark etmedik. Hababam Sınıfı, Postacı, Yüz Numaralı Adam başta olmak üzere filmlerde öyle hatalar var ki, akla hayale sığmayacak türden. İşte Kemal Sunal'ın filmlerinde yer alan o hatalar...
Kemal Sunal rol aldığı birçok yapımla Yeşilçam'ın efsanesi olarak akıllara kazındı. Ancak yıllarca oturup izlediğimiz filmlerdeki hataları hiçbirimiz fark etmedik. Hababam Sınıfı, Postacı, Yüz Numaralı Adam başta olmak üzere filmlerde öyle hatalar var ki, akla hayale sığmayacak türden. İşte Kemal Sunal'ın filmlerinde yer alan o hatalar...
Yeşilçam denilince akla ilk gelen erkek oyunculardan olan Kemal Sunal, hayatı boyunca sayısız yapımda Türkiye'nin yüzünü güldürdü.
Kahkahasıyla milyonların hafızasına kazınan Kemal Sunal'ın yıllarca oturup tekrar tekrar izlediğimiz filmlerindeki o hataları hiçbirimiz fark etmedik.