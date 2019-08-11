Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük kız bakın kim çıktı! Kemal Sunal'ın kızını canlandırmıştı...
Yeşilçam'ın efsane filmleri içinde gösterilen ve Kemal Sunal'ın oynadığı 'Şendul Şaban' ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı. Efsane filmde Şaban'ın minik kızını canlandıran çocuk oyuncu bakın kim çıktı. Filmde gösterdiği başarılı performans ile hafızalara kazınan küçük kız ile ilgili gerçeği öğrenenler gözlerine inanamıyor. Şendul Şaban filminin yönetmenliği ve senaristliği Kartal Tibet'e aitti. 1985 yapımı olan Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı. Şendul Şaban filminde kızı Melek rolünde oynayan ufaklığın gerçek kimliği şaşırttı. İşte yıllar sonra ortaya çıkan o gerçek...
11.08.2019 20:59
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ŞENDUL ŞABAN KONUSU NEDİR?
Şaban Ali ile birlikte bir fabrikada işçi olarak çalışmaktadır. Bir gün patronlarından zam istedikleri için işten atılırlar. Uzun zaman iş ararlar fakat bulamazlar. Necla ise Şaban'a kadınların daha kolay iş bulabileceğini söyler ve karı koca iddiaya girerler. Necla ertesi gün sekreter olarak işe başlar. Evdeki roller değişir. Necla evin erkeği, Şaban ise evin hanımı olmuştur. Fakat ikili Necla'nın yoğun çalışma saatlerinden dolayı mutsuzdurlar.
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