Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük kız bakın kim çıktı!

Yeşilçam'a damga vuran Kemal Sunal filmlerinden 'Şendul Şaban'da, Şaban'ın küçük kızını canlandıran çocuk oyuncu bakın kim çıktı. Filmde gösterdiği başarılı performans ile hafızalara kazınan ufak kız ile ilgili gerçeği öğrenenler gözlerine inanamadı. Yeşilçam'a damga vuran Kemal Sunal filmlerinden 'Şendul Şaban'da, Şaban'ın minik kızını canlandıran çocuk oyuncunun kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Şendul Şaban 1985 yapımı Türk komedi filmi. Başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktadır. Filmin yönetmenliği ve senaryosu Kartal Tibet'e aittir.

23.07.2019 13:27 - Son Güncelleme: 23.07.2019 13:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





