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Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük kız bakın kim çıktı!

Yeşilçam'a damga vuran Kemal Sunal filmlerinden 'Şendul Şaban'da, Şaban'ın küçük kızını canlandıran çocuk oyuncu bakın kim çıktı. Filmde gösterdiği başarılı performans ile hafızalara kazınan ufak kız ile ilgili gerçeği öğrenenler gözlerine inanamadı. Yeşilçam'a damga vuran Kemal Sunal filmlerinden 'Şendul Şaban'da, Şaban'ın minik kızını canlandıran çocuk oyuncunun kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Şendul Şaban 1985 yapımı Türk komedi filmi. Başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktadır. Filmin yönetmenliği ve senaryosu Kartal Tibet'e aittir.

23.07.2019 13:27 - Son Güncelleme: 23.07.2019 13:32
Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük bakın kim çıktı!

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden birisi olan Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri de Şendul Şaban'dı.

Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük bakın kim çıktı!

Filmin yönetmenliği ve senaryosunun Kartal Tibet'e ait olduğu, 1985 yapımı Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı.

Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük bakın kim çıktı!

Şendul Şaban filminde kızı Melek rolünde oynayan ufaklığın gerçek kimliği şaşırttı. İşte bir döneme damga vuran isimlerin yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor.

Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük bakın kim çıktı!

Peker Açıkalın

Kemal Sunal'ın efsane filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük bakın kim çıktı!

Adile Naşit

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