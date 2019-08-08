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Kemal Sunal'ın efsane filmi Şark Bülbülü'nün Haticesi Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerini birçoğumuz defalarca izlemişizdir. Her yayınlandığında milyonları ekran başına kilitleyen Şark Bülbülü filminde kameralara karşısına geçen Ayşen Cansev, Şaban'ın gönlünü kaptırdığı Hatice rolünü canlandırmıştı. Bu rolüyle hafızalara kazınan Ayşen Cansev'in son halini görenler gözlerine inanamadı. Şark Bülbülü, 1979 yapımı Türk filmi. Köyünden, İstanbul'a başlık parası kazanma amacıyla gelip şans eseri çok ünlü bir şarkıcı olan Şaban'ın öyküsü, Kemal Sunal'ın usta oyunculuğu ile anlatılıyor. Film bir gecede şöhret olan ünlüleri tiye alan klasik olmuş bir Kemal Sunal komedisidir.

08.08.2019 17:22 - Son Güncelleme: 08.08.2019 17:23
Kemal Sunal'ın efsane filmi Şark Bülbülü'nün Haticesi Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı!

Şark Bülbülü, 1979 yapımı Türk filmi. Köyünden, İstanbul'a başlık parası kazanma amacıyla gelip şans eseri çok ünlü bir şarkıcı olan Şaban'ın öyküsü, Kemal Sunal'ın usta oyunculuğu ile anlatılıyor. Film bir gecede şöhret olan ünlüleri tiye alan klasik olmuş bir Kemal Sunal komedisi.

Kemal Sunal'ın efsane filmi Şark Bülbülü'nün Haticesi Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı!

ŞARK BÜLBÜLÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmde, başlık parasını toparlamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın öyküsü anlatılır. Zülfo Ağa, Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar. Bu yüzden Şaban'ı da köyden kovar. Şaban da yüklü miktardaki başlık parasını kazanmak için İstanbul'a gitmek zorunda kalır. İstanbul'da şöhreti yakalayan Şaban hem köyüne Ağa olarak döner hem de geçmişin intikamını alır.

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Kemal Sunal'ın efsane filmi Şark Bülbülü'nün Haticesi Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı!

ŞARK BÜLBÜLÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şark Bülbülü filmi 1977 yılında İstanbul'da çekilmiştir.

Kemal Sunal'ın efsane filmi Şark Bülbülü'nün Haticesi Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Şark Bülbülü'nde Hatice rolünü canlandıran Ayşen Cansev herkesi şaşırttı. Cansev'in yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı.

Kemal Sunal'ın efsane filmi Şark Bülbülü'nün Haticesi Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı!

ŞARK BÜLBÜLÜ'NÜN KONUSU NE?

Başlık parasını toparlamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın öyküsü anlatan filmde Zülfo Ağa, Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar.

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