Kemal Sunal'ın efsane filmi Şark Bülbülü'nün Haticesi Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerini birçoğumuz defalarca izlemişizdir. Her yayınlandığında milyonları ekran başına kilitleyen Şark Bülbülü filminde kameralara karşısına geçen Ayşen Cansev, Şaban'ın gönlünü kaptırdığı Hatice rolünü canlandırmıştı. Bu rolüyle hafızalara kazınan Ayşen Cansev'in son halini görenler gözlerine inanamadı. Şark Bülbülü, 1979 yapımı Türk filmi. Köyünden, İstanbul'a başlık parası kazanma amacıyla gelip şans eseri çok ünlü bir şarkıcı olan Şaban'ın öyküsü, Kemal Sunal'ın usta oyunculuğu ile anlatılıyor. Film bir gecede şöhret olan ünlüleri tiye alan klasik olmuş bir Kemal Sunal komedisidir.

08.08.2019 17:22 - Son Güncelleme: 08.08.2019 17:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





