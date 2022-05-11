Kemal Sunal’ın efsane filmi Garip’teki küçük Fatoş’un son haline bakın! Yeşilçam’ın sevilen filminin el kadar yıldızı Ece Alton şimdi...

Kemal Sunal'ın tüm filmleri unutulmazdır ama Garip filminin yeri bir başkadır. Gülmeye alışık olduğumuz Kemal Sunal filmlerinden farklı olarak herhalde en çok ağladığımız Garip filmidir. Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani bir döneme damga vuran çocuk oyuncu Ece Alton son hali ile merak konusu oldu.