Kemal Sunal'ın efsane filmi Garip'in Fatoş'unu görenler şok oldu! İşte Ece Alton'un yıllar sonraki hali

Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında yerini alan Garip filminde, Kemal Sunal'a eşlik eden Fatoş karakterini hatırladınız m? 19 yıl önce aramızdan ayrılarak tüm Türkiye'yi hüzne boğan Kemal Sunal'a, Garip filminde Fatoş karakteriyle eşlik eden Oya Ece Alton, şimdilerde 39 yaşında. O zamanlar 6 yaşında olan Ece Alton'un son halini görmeye hazır mısınız? İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların son halleri...

18.03.2019 10:53 - Son Güncelleme: 18.03.2019 10:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





