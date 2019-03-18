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Kemal Sunal'ın efsane filmi Garip'in Fatoş'unu görenler şok oldu! İşte Ece Alton'un yıllar sonraki hali

Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında yerini alan Garip filminde, Kemal Sunal'a eşlik eden Fatoş karakterini hatırladınız m? 19 yıl önce aramızdan ayrılarak tüm Türkiye'yi hüzne boğan Kemal Sunal'a, Garip filminde Fatoş karakteriyle eşlik eden Oya Ece Alton, şimdilerde 39 yaşında. O zamanlar 6 yaşında olan Ece Alton'un son halini görmeye hazır mısınız? İşte bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların son halleri...

18.03.2019 10:53 - Son Güncelleme: 18.03.2019 10:53
Kemal Sunal'ın efsane filmi Garip'in Fatoş'unu görenler şok oldu! İşte Ece Alton'un yıllar sonraki hali
Kemal Sunal'ın efsane filmi Garip'in Fatoş'unu görenler şok oldu! İşte Ece Alton'un yıllar sonraki hali

Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında olan Garip'te, küçük sevimli kız Fatoş'u canlandıran Ece Alton'un son halini görmeye hazır mısınız? İşte bir zamanların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki halleri...

Kemal Sunal'ın efsane filmi Garip'in Fatoş'unu görenler şok oldu! İşte Ece Alton'un yıllar sonraki hali
Kemal Sunal'ın efsane filmi Garip'in Fatoş'unu görenler şok oldu! İşte Ece Alton'un yıllar sonraki hali

Şimdi 17 yaşında olan Sinan'ı görenler, onu tanımakta zorlandı...

Kemal Sunal'ın efsane filmi Garip'in Fatoş'unu görenler şok oldu! İşte Ece Alton'un yıllar sonraki hali
Kemal Sunal'ın efsane filmi Garip'in Fatoş'unu görenler şok oldu! İşte Ece Alton'un yıllar sonraki hali

İşte yeni hali...

Kemal Sunal'ın efsane filmi Garip'in Fatoş'unu görenler şok oldu! İşte Ece Alton'un yıllar sonraki hali
Kemal Sunal'ın efsane filmi Garip'in Fatoş'unu görenler şok oldu! İşte Ece Alton'un yıllar sonraki hali

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

Kemal Sunal'ın efsane filmi Garip'in Fatoş'unu görenler şok oldu! İşte Ece Alton'un yıllar sonraki hali
Kemal Sunal'ın efsane filmi Garip'in Fatoş'unu görenler şok oldu! İşte Ece Alton'un yıllar sonraki hali

Kapıcılar Kralı filmi Film, 14. Antalya Film Festivali'nde ödül yağmuruna tutulmuştu.

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