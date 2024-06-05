Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abileriydi! Yıllar içindeki değişimleri şoke etti! Şener Şen, İlyas Salman, Ayşen Gruda bir araya gelmişti...

Türk sinemasının klasikleşmiş yapıtlarından biri olan Çöpçüler Kralı filmi, Kemal Sunal'ın efsanevi performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Ayşen Gruda'nın canlandırdığı Hacer karakteri ve filmdeki abileri de unutulmaz sahneleriyle hafızalara kazındı. Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı bu Türk filminin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda paylaşmıştı. Kemal Sunal'ın efsane filminde Hacer karakterini canlandıran Ayşen Gruda'ın filmdeki abilerinin son hallerine bakın...