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Haberler Magazin Kemal Sunal’ın çocuklarına Halit Sunal'dan büyük şok! 'Kemal Sunal'ın amcasıyım' demişti Ali Sunal daha fazla dayanamadı dava açtı

Kemal Sunal’ın çocuklarına Halit Sunal'dan büyük şok! 'Kemal Sunal'ın amcasıyım' demişti Ali Sunal daha fazla dayanamadı dava açtı

Kemal Sunal'ın çocuklarına Halit Sunal'dan büyük şok! 'Kemal Sunal'ın amcasıyım' demişti Ali Sunal daha fazla dayanamadı dava açtı. Ali Sunal, kendisini Kemal Sunal'ın amcası olarak tanıtan, çektiği filmle insanları dolandırdığı iddia edilen Halit Sunal'dan şikayetçi oldu. Ali Sunal "Bu isimde bir amcamız yok. Dolandırıcılık haberleriyle babamın itibarını zedeledi, tehdit içeren mesajlarıyla aile huzurumuzu bozdu" diyerek soluğu adliyede aldı.

01.08.2022 09:34 - Son Güncelleme: 01.08.2022 09:53
Kemal Sunal’ın çocuklarına Halit Sunal’dan büyük şok! ’Kemal Sunal’ın amcasıyım’ demişti Ali Sunal daha fazla dayanamadı dava açtı

Kemal Sunal'ın çocuklarına Halit Sunal'dan büyük şok! 'Kemal Sunal'ın amcasıyım' demişti Ali Sunal daha fazla dayanamadı dava açtı.

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Kemal Sunal’ın çocuklarına Halit Sunal’dan büyük şok! ’Kemal Sunal’ın amcasıyım’ demişti Ali Sunal daha fazla dayanamadı dava açtı

Sabah'ın haberine göre Ali Sunal, kendisini Kemal Sunal'ın amcası olarak tanıtan, çektiği filmle insanları dolandırdığı iddia edilen Halit Sunal'dan şikayetçi oldu. Ali Sunal "Bu isimde bir amcamız yok. Dolandırıcılık haberleriyle babamın itibarını zedeledi, tehdit içeren mesajlarıyla aile huzurumuzu bozdu" diyerek dava açtı.

Kemal Sunal’ın çocuklarına Halit Sunal’dan büyük şok! ’Kemal Sunal’ın amcasıyım’ demişti Ali Sunal daha fazla dayanamadı dava açtı

Kendisini sinemanın unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın amcası olarak tanıtan yönetmen Halit Sunal, 2 yıl önce Düzce'de 'Cennet Kuşları' adlı bir film çekti.

Kemal Sunal’ın çocuklarına Halit Sunal’dan büyük şok! ’Kemal Sunal’ın amcasıyım’ demişti Ali Sunal daha fazla dayanamadı dava açtı

Filmde köy halkına da rol veren Sunal, iddiaya göre rol verdiği esnafa emekleri karşılığı para verecekti ancak para vermek bir yana, fatura kesip köy halkını yapım şirketine borçlu göstererek dolandırdı.

Kemal Sunal’ın çocuklarına Halit Sunal’dan büyük şok! ’Kemal Sunal’ın amcasıyım’ demişti Ali Sunal daha fazla dayanamadı dava açtı

Yaşananların kamuoyuna yansımasının ardından Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise, "Bizim bu isimde amcamız yok. Babam üzerinden bu tip olayların yapılması bizi derinden üzüyor" açıklamasını yaptı.

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