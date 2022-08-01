Kemal Sunal’ın çocuklarına Halit Sunal'dan büyük şok! 'Kemal Sunal'ın amcasıyım' demişti Ali Sunal daha fazla dayanamadı dava açtı
Kemal Sunal'ın çocuklarına Halit Sunal'dan büyük şok! 'Kemal Sunal'ın amcasıyım' demişti Ali Sunal daha fazla dayanamadı dava açtı. Ali Sunal, kendisini Kemal Sunal'ın amcası olarak tanıtan, çektiği filmle insanları dolandırdığı iddia edilen Halit Sunal'dan şikayetçi oldu. Ali Sunal "Bu isimde bir amcamız yok. Dolandırıcılık haberleriyle babamın itibarını zedeledi, tehdit içeren mesajlarıyla aile huzurumuzu bozdu" diyerek soluğu adliyede aldı.
Kemal Sunal'ın çocuklarına Halit Sunal'dan büyük şok! 'Kemal Sunal'ın amcasıyım' demişti Ali Sunal daha fazla dayanamadı dava açtı.
Sabah'ın haberine göre Ali Sunal, kendisini Kemal Sunal'ın amcası olarak tanıtan, çektiği filmle insanları dolandırdığı iddia edilen Halit Sunal'dan şikayetçi oldu. Ali Sunal "Bu isimde bir amcamız yok. Dolandırıcılık haberleriyle babamın itibarını zedeledi, tehdit içeren mesajlarıyla aile huzurumuzu bozdu" diyerek dava açtı.
Kendisini sinemanın unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın amcası olarak tanıtan yönetmen Halit Sunal, 2 yıl önce Düzce'de 'Cennet Kuşları' adlı bir film çekti.
Yaşananların kamuoyuna yansımasının ardından Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise, "Bizim bu isimde amcamız yok. Babam üzerinden bu tip olayların yapılması bizi derinden üzüyor" açıklamasını yaptı.