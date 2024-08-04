Kemal Sunal'ın aşkı Nazlı'ydı... Şabaniye'nin güzel yıldızı Çiğdem Tunç'un son hali parmak ısırttı: 'Yıllar Yeşilçam güzelini harcamamış'

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın unutulmaz yapımları arasında yer alan Şabaniye, geçtiğimiz günlerde tekrar ekranlara gelerek eski günleri yad etmemizi sağladı. Filmin yeniden gösterimiyle birlikte, oyuncuların son halleri de merak konusu oldu. Özellikle Şabaniye karakterine hayat veren Kemal Sunal'ın aşık olduğu Nazlı'yı canlandıran Çiğdem Tunç, yılların değişimini en çok üzerinde hisseden isimlerden biri oldu. 60 yaşındaki usta oyuncu Çiğdem Tunç, 1980 yılında Renkli Dünyalar filmiyle sinemaya adım attı. Kemal Sunal ile başrollerini paylaştığı Şabaniye filmiyle hafızalara kazınan Tunç, sadece güzelliğiyle değil oyunculuğuyla da adından söz ettirdi. Mehmet Ali Erbil ile sunduğu şov programlarıyla da bir döneme damga vuran başarılı isim, 40 yılı aşkın süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.