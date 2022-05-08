Kemal Sunal'ı baştan çıkarmaya çalışan kızıl afetti! Kapıcılar Kralı'ndaki Sevda Ferdağ'ın son haline bakın: "Yeşilçam yıldızı artık bambaşka"
Kemal Sunal'ı baştan çıkarmaya çalışan kızıl afetti! Kapıcılar Kralı'ndaki Sevda Ferdağ'ın son haline bakın, gören taıyamıyor. Yeşilçam yıldızı artık bambaşka... Kapıcılar Kralı'nda 'Mahir'in ortağı rolünde oynayan Sevda Ferdağ son haliyle ortaya çıktı. Asıl adı Lütfiye Dumrul olan ve şimdilerde 79 yaşında olan oyuncu, o yıllarda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıyaydı. Sevda Ferdağ'ı son haliyle kimse tanıyamadı.
YEŞİLÇAM YILDIZI ARTIK BAMBAŞKA
Kemal Sunal'ı baştan çıkarmaya çalışan kızıl afetti! Kapıcılar Kralı'ndaki Sevda Ferdağ'ın son haline bakın, görenler tanıyamadı. Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminde Mahir'in ortağıydı Sevda Ferdağ...
Kemal Sunal'ın her filmi efsanedir, hepsi akıllardadır. Yeşilçam'ın en efsane filmlerinde mutlaka onun bir payı vardır. Asıl adı Lütfiye Dumrul olan ve şimdilerde 76 yaşında olan oyuncu Sevda Ferdağ, o yıllarda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıyaydı.
Ferdağ'a, 1963 yapımı 'Azrailin Habercisi' filminde oynayıp, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplayınca, arka arkaya film teklifi yağmaya başladı. 'Lütfiye Dumrul' olan ismini, 'Sevda Ferdağ' olarak bu dönem değiştirdi. Oyunculuk hayatı boyunca Müşfik Kenter, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi büyük isimlerle oynama şansı yakalayan Ferdağ, seksenli yılların sonlarında modacılık da yaptı fakat pek uzun sürmedi. 1990'larda 'Gizli Yüz' ve 'Ağır Roman' gibi sinema filmlerinde, 2000'lerde ise 'Aşkın Dağlarda Gezer', 'Berivan' ve 'Yaprak Dökümü' gibi televizyon dizilerinde rol aldı.