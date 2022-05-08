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Haberler Magazin Kemal Sunal'ı baştan çıkarmaya çalışan kızıl afetti! Kapıcılar Kralı'ndaki Sevda Ferdağ'ın son haline bakın: "Yeşilçam yıldızı artık bambaşka"

Kemal Sunal'ı baştan çıkarmaya çalışan kızıl afetti! Kapıcılar Kralı'ndaki Sevda Ferdağ'ın son haline bakın: "Yeşilçam yıldızı artık bambaşka"

Kemal Sunal'ı baştan çıkarmaya çalışan kızıl afetti! Kapıcılar Kralı'ndaki Sevda Ferdağ'ın son haline bakın, gören taıyamıyor. Yeşilçam yıldızı artık bambaşka... Kapıcılar Kralı'nda 'Mahir'in ortağı rolünde oynayan Sevda Ferdağ son haliyle ortaya çıktı. Asıl adı Lütfiye Dumrul olan ve şimdilerde 79 yaşında olan oyuncu, o yıllarda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıyaydı. Sevda Ferdağ'ı son haliyle kimse tanıyamadı.

08.05.2022 09:40 - Son Güncelleme: 08.05.2022 09:43
Kemal Sunal’ı baştan çıkarmaya çalışan kızıl afetti! Kapıcılar Kralı’ndaki Sevda Ferdağ’ın son haline bakın: Yeşilçam yıldızı artık bambaşka

YEŞİLÇAM YILDIZI ARTIK BAMBAŞKA

Kemal Sunal'ı baştan çıkarmaya çalışan kızıl afetti! Kapıcılar Kralı'ndaki Sevda Ferdağ'ın son haline bakın, görenler tanıyamadı. Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminde Mahir'in ortağıydı Sevda Ferdağ...

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Kemal Sunal’ı baştan çıkarmaya çalışan kızıl afetti! Kapıcılar Kralı’ndaki Sevda Ferdağ’ın son haline bakın: Yeşilçam yıldızı artık bambaşka

Kemal Sunal'ın her filmi efsanedir, hepsi akıllardadır. Yeşilçam'ın en efsane filmlerinde mutlaka onun bir payı vardır. Asıl adı Lütfiye Dumrul olan ve şimdilerde 76 yaşında olan oyuncu Sevda Ferdağ, o yıllarda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıyaydı.

Kemal Sunal’ı baştan çıkarmaya çalışan kızıl afetti! Kapıcılar Kralı’ndaki Sevda Ferdağ’ın son haline bakın: Yeşilçam yıldızı artık bambaşka

1958 yılında oynadığı ilk filmi 'O Günden Sonra'nın gösterime girdiği sıralar; adı, evli bir futbolcu ile aşk dedikodularına karışınca Sevda Ferdağ, annesi tarafından Almanya'ya ablasının yanına gönderildi. 1963 yılında, ablasının ısrarlarıyla tekrar sinemada oynamak üzere İstanbul'a döndü.

Kemal Sunal’ı baştan çıkarmaya çalışan kızıl afetti! Kapıcılar Kralı’ndaki Sevda Ferdağ’ın son haline bakın: Yeşilçam yıldızı artık bambaşka

Ferdağ'a, 1963 yapımı 'Azrailin Habercisi' filminde oynayıp, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplayınca, arka arkaya film teklifi yağmaya başladı. 'Lütfiye Dumrul' olan ismini, 'Sevda Ferdağ' olarak bu dönem değiştirdi. Oyunculuk hayatı boyunca Müşfik Kenter, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi büyük isimlerle oynama şansı yakalayan Ferdağ, seksenli yılların sonlarında modacılık da yaptı fakat pek uzun sürmedi. 1990'larda 'Gizli Yüz' ve 'Ağır Roman' gibi sinema filmlerinde, 2000'lerde ise 'Aşkın Dağlarda Gezer', 'Berivan' ve 'Yaprak Dökümü' gibi televizyon dizilerinde rol aldı.

Kemal Sunal’ı baştan çıkarmaya çalışan kızıl afetti! Kapıcılar Kralı’ndaki Sevda Ferdağ’ın son haline bakın: Yeşilçam yıldızı artık bambaşka

Son olarak 2011 yılında Kenan Ece, Melih Ekener, Müşfik Kenter ile birlikte 'Bul Beni' adlı sinema filminde oynayan Ferdağ, yakın bir zamanda yeni bir projede olacağının ipuçlarını vermişti ancak usta oyuncudan ses çıkmadı.

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