Kemal Sunal'a benzerliğiyle olay olmuştu! Emret Komutanım'ın Naci Tosun'uydu elini eteğini çekti! Mehmet Kurt son haliyle...
Bir döneme damgasını vuran dizilerden biriydi Emret Komutanım... Bu dönemde çok zor bir araya getirilebilecek bir kadroyu bir araya getiren Emret Komutanım'un, en çok dikkat çeken isimlerinden biri Kemal Sunal'a olan benzerliğiyle çok konuşulan dizinin Naci Tosun'u, Mehmet Kurt'tu. Emret Komutanım'dan sonra ekranlarda pek göremediğimşz Naci Kurt bakın şimdilerde neler yapıyor.
10.11.2022 09:33 - Son Güncelleme: 10.11.2022 09:33
Bir döneme damga vuran Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği 'Naci Tosun' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Mehmet Kurt, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Oyunculuğu bırakan Mehmet Kurt, yeni mesleğiyle şaşırttı.
Kemal Sunal'a benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.