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Kemal Sunal'a benzerliğiyle olay olmuştu! Emret Komutanım'ın Naci Tosun'uydu elini eteğini çekti! Mehmet Kurt son haliyle...

Bir döneme damgasını vuran dizilerden biriydi Emret Komutanım... Bu dönemde çok zor bir araya getirilebilecek bir kadroyu bir araya getiren Emret Komutanım'un, en çok dikkat çeken isimlerinden biri Kemal Sunal'a olan benzerliğiyle çok konuşulan dizinin Naci Tosun'u, Mehmet Kurt'tu. Emret Komutanım'dan sonra ekranlarda pek göremediğimşz Naci Kurt bakın şimdilerde neler yapıyor.

10.11.2022 09:33 - Son Güncelleme: 10.11.2022 09:33
Kemal Sunal’a benzerliğiyle olay olmuştu! Emret Komutanım’ın Naci Tosun’uydu elini eteğini çekti! Mehmet Kurt son haliyle...

Bir döneme damga vuran Emret Komutanım dizisinde hayat verdiği 'Naci Tosun' karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu Mehmet Kurt, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Oyunculuğu bırakan Mehmet Kurt, yeni mesleğiyle şaşırttı.

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Kemal Sunal’a benzerliğiyle olay olmuştu! Emret Komutanım’ın Naci Tosun’uydu elini eteğini çekti! Mehmet Kurt son haliyle...

Bir dönemin fenomen dizilerinden olan Emret Komutanım, geniş bir hayran kitlesine sahipti.

Kemal Sunal’a benzerliğiyle olay olmuştu! Emret Komutanım’ın Naci Tosun’uydu elini eteğini çekti! Mehmet Kurt son haliyle...

Arda Kural, Sarp Leventoğlu, Sermiyan Midyat gibi isimlerin bulunduğu dizide en çok güldüren oyunculardan biri de Mehmet Kurt'tu.

Kemal Sunal’a benzerliğiyle olay olmuştu! Emret Komutanım’ın Naci Tosun’uydu elini eteğini çekti! Mehmet Kurt son haliyle...

Dizide canlandırdığı Naci Tosun karakteriyle başarılı bir performans sergileyen Kurt, uzun zamandır ekranlarda görünmüyor.

Kemal Sunal’a benzerliğiyle olay olmuştu! Emret Komutanım’ın Naci Tosun’uydu elini eteğini çekti! Mehmet Kurt son haliyle...

Kemal Sunal'a benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

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