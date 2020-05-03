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Kemal Sunal uçak korkusu nedeni ile kalp krizinden vefat etmişti... Ali Sunal: Bununla yaşamam mümkün değil
Kemal Sunal uçak korkusu nedeni ile kalp krizinden vefat etmişti... Ali Sunal: Bununla yaşamam mümkün değil
Kemal Sunal'ın her filmi efsanedir, hepsi akıllardadır. Yeşilçam'ın en efsane filmlerinde mutlaka onun bir payı vardır. Ve Kemal Sunal'ın oynadığı her film şüphesiz kendi ünlülerini çıkarmıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına yakalanmamak için evde olan oyuncu Ali Sunal, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Sunal'ın babasıyla ilgili anlattıkları herkesi duygulandırdı. Uçak fobisi olduğu bilinen ve hayatında daha önce hiç uçağa binmeyen Sunal, oynayacağı son film "Balalayka"nın 3 Temmuz 2000'de filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetmişti.Oğlu Ali Sunal, babasıyla ilgili bakın neler söyledi...
03.05.2020 14:59
- Son Güncelleme: 03.05.2020 15:14
Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Sunal'ın babasıyla ilgili anlattıkları herkesi duygulandırdı.
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Kemal Sunal'ın ölümüyle ilgili de konuşan Sunal, "Hayatımda keşke demeyi hiç sevmem hatta kimsenin bu şekilde yaşamasını da istemem ama bazen 'keşke o uçağa binmeseydik' diyorum. Ama bununla yaşamam mümkün değil. O zaman kızıma karşı bu kadar güler yüzlü olamam böyle bir lüksüm yok dedi.
Babasının özeline dikkat ettiğini ve ailece bu duruma saygı gösterdiklerini anlatan Sunal, "Babamın bir çekmecesi vardı kitlerdi orayı. Ama kilidi görseniz değsen açılacak. Ama hiç ellemezdik. Tabi vefatından bir süre sonra orayı açtık."
"Bir sürü şey çıktı. Koleksiyon yapmayı severdi, biriktirdiği bir şeyler çıktı. Onun dışında Amerika'dan gelen bir mektup vardı. İngilizce yazılmıştı. Mektupta şöyle diyordu, 'Seni hiç tanımıyorum. Filmlerdeki hiçbir şeyi anlamıyorum ama seni izliyorum ve bu beni çok mutlu ediyor' dedi.
Babasının tam bir halk kahramanı olduğunu söyleyen Sunal, "Babama burada kötü bir şey söylesek kaç kişiyi karşımıza alarız düşünebiliyor musunuz? Ama bu durum benim açımdan çok kolay değil çünkü özlem daha da artıyor" dedi.