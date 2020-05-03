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Kemal Sunal uçak korkusu nedeni ile kalp krizinden vefat etmişti... Ali Sunal: Bununla yaşamam mümkün değil

Kemal Sunal'ın her filmi efsanedir, hepsi akıllardadır. Yeşilçam'ın en efsane filmlerinde mutlaka onun bir payı vardır. Ve Kemal Sunal'ın oynadığı her film şüphesiz kendi ünlülerini çıkarmıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına yakalanmamak için evde olan oyuncu Ali Sunal, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Sunal'ın babasıyla ilgili anlattıkları herkesi duygulandırdı. Uçak fobisi olduğu bilinen ve hayatında daha önce hiç uçağa binmeyen Sunal, oynayacağı son film "Balalayka"nın 3 Temmuz 2000'de filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetmişti.Oğlu Ali Sunal, babasıyla ilgili bakın neler söyledi...

03.05.2020 14:59 - Son Güncelleme: 03.05.2020 15:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





