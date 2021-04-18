Kemal Sunal ile Şener Şen'in Yeşilçam filmi Kibar Feyzo bakın nerede çekilmiş! Maho Ağa'nın konağı müze oluyor

Yeşilçam'ın ünlü filmlerine ev sahipliği yapan,'Kibar Feyzo'nun yanı sıra 'Adak', 'Ezo Gelin', 'Kaçak', 'Asi', 'Kasaba' ve 'Sultan Gelin' gibi Türk sinemasının birçok önemli projesi ile hafızalara kazınan tarihi konak restore edilerek sinema müzesine dönüştürülecek. Peki, Kemal Sunal ile Şener Şen'in Yeşilçam filmi Kibar Feyzo nerede çekildi? İşte başta 1978 yapımı Kibar Feyzo olmak üzere Yeşilçam'da tarihi bir yolculuk...

18.04.2021 17:40 - Son Güncelleme: 18.04.2021 17:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





