Kemal Sunal ile Şener Şen'in Yeşilçam filmi Kibar Feyzo bakın nerede çekilmiş! Maho Ağa'nın konağı müze oluyor
Yeşilçam'ın ünlü filmlerine ev sahipliği yapan,'Kibar Feyzo'nun yanı sıra 'Adak', 'Ezo Gelin', 'Kaçak', 'Asi', 'Kasaba' ve 'Sultan Gelin' gibi Türk sinemasının birçok önemli projesi ile hafızalara kazınan tarihi konak restore edilerek sinema müzesine dönüştürülecek. Peki, Kemal Sunal ile Şener Şen'in Yeşilçam filmi Kibar Feyzo nerede çekildi? İşte başta 1978 yapımı Kibar Feyzo olmak üzere Yeşilçam'da tarihi bir yolculuk...
Türk sinemasının Kibar Feyzo, Adak, Ezo Gelin, Kaçak, Asi, Kasaba ve Sultan Gelin gibi birçok film ve dizisinin çekildiği yeni adıyla Kavalcık eski ismiyle Harran Mahallesi'ndeki Fatih Aliye Müderris Konağı'nın restore edilerek sinema müzesi haline getirilebilmesi için Hatay Valiliği proje çalışmasını tamamladı.
BÖLGE KÜLTÜR VE TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK
Yetmişli yıllarda çekilen Ezo Gelin ve Adak filmleriyle tanınan başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı, Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit gibi oyuncuların rol aldığı Kibar Feyzo filminde kurgusal karakter Maho Ağa'nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı'nın sinema müzesi haline getirilerek bölge kültür ve turizmine katkı sağlaması amaçlanıyor.Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, konağın eski günlerine kavuşmasını amaçladıklarını söyledi.
Konağın sinema ve turizm sektörlerine kazandırılmasıyla Hatay'a olumlu katkısı olacağını belirten Doğan şunları kaydetti
"HARABEYE DÖNMÜŞ DURUMDA"
"Türk sinemasının sevilen filmlerine ev sahipliği yapmış konağı kaderine terk edemezdik. Geçen günlerde konakta incelemelerde bulunduk, filmdeki halinden eser kalmayan konak, aşırı yıpranma nedeniyle yıkılma tehlikesi yaşıyor. Konaktaki havuz ve eklentileri ise bakımsızlıktan adeta harabeye dönmüş durumda."
''KONAĞIMIZ AÇIK HAVA SİNEMA PLATOSU GÖREVİ GÖRDÜ''
Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da tarihi konağın 60 yıldır ayakta durduğunu ve ilçe için önemli turistik yerlerden biri olduğunun altını çizerek, "Konağımız yıllarca açık hava sinema platosu görevi gördü. Sinema müzesine dönüştürülecek olmasından dolayı mutluyuz.İlerleyen dönemlerde Türkiye'nin birçok noktasından ziyaretçilerin uğrak mekanları arasında olacağını düşünüyoruz." dedi.