Kemal Sunal ile aynı sahneyi paylaşmıştı! ‘Ama Ben Bakireyim’ repliği ile hafızalara kazınmıştı! İşte Oya Akkartal’ın son hali

Yeşilçam oyuncularının yıllar sonraki değişimleri herkesi duygulandırıyor. Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 1978 yapımı Yüz Numaralı Adam filmindeki oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Filmde özellikle ''Ama ben bakireyim'' sözü ile hafızalarda yer edinen oyuncu Oya Akkartal'ın şimdiki hali görenleri eski günlere geri götürdü. Sunal ile aynı sette bulunan Akkartal'ın uzun bir süredir ekranlardan uzak olduğu biliniyordu. Yıllar sonra ortaya çıkan Oya Akkartal yeni haliyle görüntülendi.