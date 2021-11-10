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Kemal Sunal ile aynı sahneyi paylaşmıştı! ‘Ama Ben Bakireyim’ repliği ile hafızalara kazınmıştı! İşte Oya Akkartal’ın son hali

Yeşilçam'ın en çok izlenen filmlerinden olan Yüz Numaralı Adam'da usta oyuncu Kemal Sunal ile aynı sahneyi paylaşan Oya Akkartal'ın son hali ortaya çıktı. Filmde Sunal ile meşhur buluşma sahnesinde "Ama ben bakireyim" repliği ile izleyenleri kahkahalara boğan Akkartal'ın yıllar sonraki değişimi herkesi şaşırttı.

10.11.2021 23:02 - Son Güncelleme: 10.11.2021 23:34
Kemal Sunal ile aynı sahneyi paylaşmıştı! ‘Ama Ben Bakireyim’ repliği ile hafızalara kazınmıştı! İşte Oya Akkartal’ın son hali

Yeşilçam oyuncularının yıllar sonraki değişimleri herkesi duygulandırıyor. Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 1978 yapımı Yüz Numaralı Adam filmindeki oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Filmde özellikle ''Ama ben bakireyim'' sözü ile hafızalarda yer edinen oyuncu Oya Akkartal'ın şimdiki hali görenleri eski günlere geri götürdü. Sunal ile aynı sette bulunan Akkartal'ın uzun bir süredir ekranlardan uzak olduğu biliniyordu. Yıllar sonra ortaya çıkan Oya Akkartal yeni haliyle görüntülendi.

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Kemal Sunal ile aynı sahneyi paylaşmıştı! ‘Ama Ben Bakireyim’ repliği ile hafızalara kazınmıştı! İşte Oya Akkartal’ın son hali

Oya Akkartal Yüz Numaralı Adam filminde Zeynep karakterine hayat vermişti. Usta oyuncunun son halini görenler şaştı kaldı.

Kemal Sunal ile aynı sahneyi paylaşmıştı! ‘Ama Ben Bakireyim’ repliği ile hafızalara kazınmıştı! İşte Oya Akkartal’ın son hali

Yüz Numaralı Adam, Baldız ve Küçük Bey gibi projelerde yer alan Yeşilçam oyuncusu Oya Akkartal, bir süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyor.

Kemal Sunal ile aynı sahneyi paylaşmıştı! ‘Ama Ben Bakireyim’ repliği ile hafızalara kazınmıştı! İşte Oya Akkartal’ın son hali

Akkartal, kamera önü oyunculuğundan umduğunu bulamayınca tiyatro sahnelerine geri döndü ve uzun yıllar tiyatroyla ilgilendi.

Kemal Sunal ile aynı sahneyi paylaşmıştı! ‘Ama Ben Bakireyim’ repliği ile hafızalara kazınmıştı! İşte Oya Akkartal’ın son hali

Usta oyuncunun değişimi ise hayrete düşürdü.

Kemal Sunal ile aynı sahneyi paylaşmıştı! ‘Ama Ben Bakireyim’ repliği ile hafızalara kazınmıştı! İşte Oya Akkartal’ın son hali

RESMEN BAMBAŞKA BİRİ OLMUŞ!

İşte verdiği kilolarla adeta bambaşka biri olan Oya Akkartal'ın son hali....

Kemal Sunal ile aynı sahneyi paylaşmıştı! ‘Ama Ben Bakireyim’ repliği ile hafızalara kazınmıştı! İşte Oya Akkartal’ın son hali
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