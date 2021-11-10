Kemal Sunal ile aynı sahneyi paylaşmıştı! ‘Ama Ben Bakireyim’ repliği ile hafızalara kazınmıştı! İşte Oya Akkartal’ın son hali
Yeşilçam'ın en çok izlenen filmlerinden olan Yüz Numaralı Adam'da usta oyuncu Kemal Sunal ile aynı sahneyi paylaşan Oya Akkartal'ın son hali ortaya çıktı. Filmde Sunal ile meşhur buluşma sahnesinde "Ama ben bakireyim" repliği ile izleyenleri kahkahalara boğan Akkartal'ın yıllar sonraki değişimi herkesi şaşırttı.
Yeşilçam oyuncularının yıllar sonraki değişimleri herkesi duygulandırıyor. Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 1978 yapımı Yüz Numaralı Adam filmindeki oyuncunun son halini görenler tanımakta güçlük çekti. Filmde özellikle ''Ama ben bakireyim'' sözü ile hafızalarda yer edinen oyuncu Oya Akkartal'ın şimdiki hali görenleri eski günlere geri götürdü. Sunal ile aynı sette bulunan Akkartal'ın uzun bir süredir ekranlardan uzak olduğu biliniyordu. Yıllar sonra ortaya çıkan Oya Akkartal yeni haliyle görüntülendi.
Oya Akkartal Yüz Numaralı Adam filminde Zeynep karakterine hayat vermişti. Usta oyuncunun son halini görenler şaştı kaldı.
Yüz Numaralı Adam, Baldız ve Küçük Bey gibi projelerde yer alan Yeşilçam oyuncusu Oya Akkartal, bir süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyor.
RESMEN BAMBAŞKA BİRİ OLMUŞ!
İşte verdiği kilolarla adeta bambaşka biri olan Oya Akkartal'ın son hali....