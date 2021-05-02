Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen, Müjde Ar, Adile Naşit ve nicesi oradaydı! Yeşilçam filmlerine ev sahipliği yapan köşk meğer...
Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen, Müjde Ar, Adile Naşit ve nicesi oradaydı! Yeşilçam filmlerine ev sahipliği yapan köşkün hikayesini öğrenmeye hazır mısınız? Sevgili Dayım, Şaşkın Damat, Tosun Paşa, Şabanoğlu Şaban, Gol Kralı, Orta Direk Şaban, Süt Kardeşler, Neşeli Günler, Cafer'in Çilesi, Kanlı Nigar, Cici Kız Simenoğlu Köşkü'nde çekilmiş filmler arasında. Biri Yeşilköy'de diğeri Kadıköy'de. İkisi de Yeşilçam'ın efsane filmlerine ev sahipliği yaptı. Biri restore edildi, hâlâ varlığını sürdürüyor ve değeri milyon TL ile ölçülüyor, diğeri kaderine terk edildiği için harabeye dönmüş durumda. Simenoğlu ve Madam Tamara köşkleri.... Kimler çalışmadı ki bu köşklerde? Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen, Müjde Ar, Adile Naşit ve daha kimler kimler...
Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen, Müjde Ar, Adile Naşit ve nicesi oradaydı! Yeşilçam filmlerine ev sahipliği yapan Simenoğlu ve Madam Tamara köşkleri... Biri Yeşilköy'de diğeri Kadıköy'de. İkisi de Yeşilçam'ın efsane filmlerine ev sahipliği yaptı. Biri restore edildi, hâlâ varlığını sürdürüyor ve değeri milyon TL ile ölçülüyor, diğeri kaderine terk edildiği için harabeye dönmüş durumda. Şimdilerde Simenoğlu Köşkü satışıyla, Madam Tamara Köşkü ise bakımsızlığı ile gündemde...
Yeşilköy'de İstanbul Caddesi üzerinde bulunan Simenoğlu Köşkü ve Kadıköy Bostancı'daki Madam Tamara Köşkü... Şehrin iki ayrı yakasında bulunan, 1900'lerin başında inşa edilen bu köşklerin ortak özellikleri, vakti zamanında Yeşilçam'ın birçok filmine ev sahipliği yapmış olması. Kimler çalışmadı ki bu köşklerde? Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Fatma Girik, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun ve daha niceleri bir zamanlar bu köşklerde film çektiler.
Bu iki tarihi yapı, şimdilerde farklı nedenlerle gündeme geldi. Simenoğlu Köşkü, 25 milyon TL'ye satışa çıkmasıyla, Madam Tamara Köşkü ise harabeye döndüğü için haberlere konu oldu. Osmanlı'nın son dönemlerine Cumhuriyetin kuruluşuna, iki dünya savaşına tanıklık eden bu köşklerin hikayeleri birbirinden ilginç. Lakin iki köşkün kaderleri farklı seyrediyor.
Yeşilköy'deki Simenoğlu Köşkü, 1980 sonrası restorasyon edildiği için dimdik ayakta ama Madam Tamara Köşkü onun kadar şanslı değil. Restorasyon yapılmadığı için yıkılmaya yüz tutmuş durumda... Biz de hafızamıza yer etmiş filmlere ev sahipliği yapan bu iki köşkün hikayesini araştırdık bakın neler çıktı?
SİMENOĞLU KÖŞKÜ
Arzu Film mesken tutmuştu...
Simenoğlu Köşkü olarak anılan yapıyı, Yeşilköylüler Arnavut Hayreddin Bey Köşkü olarak biliyor. Sevgili Dayım, Şaşkın Damat, Tosun Paşa, Şabanoğlu Şaban, Gol Kralı, Orta Direk Şaban, Süt Kardeşler, Neşeli Günler, Cafer'in Çilesi, Kanlı Nigar, Cici Kız burada çekilmiş filmler arasında. Yakın zamanda 25 milyon TL'den satışa çıkarılan köşkün mülkiyeti şimdilerde el değiştirmiş durumda. Yeni sahibi ve ne kadardan satıldığı şimdilik açıklanmıyor.
Yeşilköy ve Bakırköy tarihiyle ilgili yazı ve kitaplarıyla tanınan tarihçi Turgay Tuna buranın aslında Arnavut Hayreddin Bey Köşkü olarak bilindiği anlatıyor. 1900'lerin başında 2. Abdülhamit'in mülkü aileye hediye etmesiyle, burada bulunan bir Rum evi yıkılmış ve bu köşk inşa edilmiş. Tuna "Hayreddin Bey (Hayreddin Nedim Göçen) uzun yıllar burada oturdu. Sonra oğlu Mehmet Sami Bey ve onun kızı Nimet Hanım bu köşkte yaşadı. 1970'lerde Nimet Hanım zamanında sinemacılara kiralandı. O ünlü Yeşilçam filmleri o dönem burada çekildi" diyor.